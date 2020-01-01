OPTA | Beşiktaş derbide hücum gücüne güveniyor
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AA
Süper Lig'in 33. haftası sezonun son derbisine sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, pazar akşamı saat 21.00'de Vodafne Park'ta karşı karşıya gelecek. Zorlu derbide ev sahibi takımın en güvendiği kozu, girdiği gol pozisyonlarının çokluğu ve attığı gol sayısı.
Siyah-beyazlılar lige verilen salgın arasından sonra çıktığı 6 karşılaşmada en golcü takım oldu.
Her maçta gol atmayı başaran Beşiktaş, 6 maçta tam 14 kez rakip fileleri havalandırdı.
Goller farklı isimlerden
Beşiktaş'ın attığı 14 golün 11'i farkı isimlerden gelmesi de bir başka önemli detay.
Tek bir oyuncuya bağlı olmadan hücum gücünüarttıran Sergen Yalçın'ın ekibinde, Ljajic (2), Burak (2), Diaby (2), Gökhan, N'Koudou, Lens, Atiba, Boyd, Boateng, Güven ve Caner fileleri sarsmayı başardı.