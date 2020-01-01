OPTA | Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Barcelona'yı 8-2 mağlup eden Alman ekip, turnuva tarihinde bir ilke imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü yarı finalisti belirlemek adına ile karşı karşıya geldi.

Baştan sonra büyük bir üstünlük kuran Bayern Münih, güçlü rakibini 8-2'lik bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu skor beraberinde birçok ilginç istatistiği de beraberinde getirdi.

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Tarihte bir ilk

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası bir eleme turu maçında 8 gol atan ilk takım oldu.

Alman ekibin en golcü sezonu

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda rakip filelere 35 gol gönderen Bayern Münih, kulüp tarihinin bu organizasyondaki en golcü sezonunu yaşıyor.

Alman teknik adamlar tarihe geçti

Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, Julian Nagelsmann yönetimindeki Leipzig ve Hansi Flick yönetimindeki Bayern Münih, son 4 takım arasına adını yazdırdı. Böylece yarı finaldeki 4 takımın üçü Alman teknik adamlarla bu başarıya ulaştı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa yarı finalde bir ülkeden üç teknik direktör bulunacak.

Barcelona, 74 yıl aradan sonra bir ilk yaşadı

1946 yılında 'ya 8-0 mağlup olan Katalan ekip, o yıldan bu yana ilk defa bir maçta kalesinde 8 gol gördü.

Thomas Müller, en iyilerin arasındaki yerini aldı

Bayern Münih'in Alman yıldızı, dün attığı golle birlikte grup aşaması sonrasındaki eleme turları maçlarında rakip filelere gönderdiği gol sayısını 23'e yükseltti.

Turnuva tarihinde Müller'den daha fazla gol atan iki oyuncu var: (67) ve (47).