OPTA Analizi | Vedat Muriqi mi, Mbaye Diagne mi?

Diagne'yi satmayı düşünen Galatasaray'ın ilk hedefi Vedat Muriqi. İki oyuncuyu OPTA karşılaştırdı.

Mbaye Diagne'den istediği verimi alamayan , Sengalli oyuncuyu satmayı planlıyor. Eğer sarı kırmızılılar Diagne'yi elinden çıkarırsa rotasını Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriqi'ye çevirecek. İki golcüyü OPTA karşılaştırdı.

2 - Vedat Muriqi ve Mbaye Diagne'nin 2018/19 Süper Lig sezonundaki performansları. Karşılaştırma. pic.twitter.com/fDw4TH3fLA — OptaCan (@OptaCan) 14 Haziran 2019

Vedat Muruqi bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarda forma giyerek müthiş bir istikrar yakaladı. Diagne ise kart cezaları nedeniyle 34 maçın 29'unda forma giyebildi.

Sezonu gol kralı olarak kapatan Senegalli oyuncu 30 gol atma başarısı gösterdi. Bu gollerin 20'sini ligin ilk yarısında giydiği formasıyla, 10'unu ise Galatasaray formasıyla kaydetti. Vedat Muriqi ise 17 golle sezonu kapatarak gol krallığı yarışında ikinci oldu.

İki oyuncunun asist sayılarını kıyasladığımızda ise Kosovalı golcünün 8 asist yaparak takımına katkıda bulunduğunu görüyoruz. Diagne'nin ise asis sayısı Muriqi'e göre düşük kalıyor.