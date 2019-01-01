OPTA Analizi | Karius mu, Ertaç Özbir mi?

Beşiktaş, Ertaç Özbir ile sözkeserken OPTA da Karius ile karşılaştırmasını yaptı.

'de sezonu 5. sırada bitiren 'da sivrilen oyunculardan biri de kaleci Ertaç Özbir'di.

Yedek olmasına karşın bu sezon 14 kez sarı siyahlıların kalesini koruyan 29 yaşındaki eldiven, alternatif bir oyuncu olarak güven verdi ve Beşiktaş'ın da transfer listesine girdi.

'dan kiralanan Loris Karius, önümüzdeki sezon da Kara Kartal'ın kalesini koruyacak. Karius'a alternatif olarak düşünülen Ertaç Özbir'in Alman kaleciyle karşılaştırmasını OPTA yaptı.

2 - Loris Karius ve Ertaç Özbir'in 2018/19 Süper Lig sezonundaki performansları. Dedikodu. pic.twitter.com/FuLU2FWhrS — OptaCan (@OptaCan) June 14, 2019

Ertaç bu sezon 14 kez Yeni malatyaspor kalesini savunurken 17 gol yedi. 29 yaşındaki eldivenin maç başı kurtarış ortalamasına baktığımızda Karius'tan bir adım daha iyi olduğunu görüyoruz. Keza Ertaç'ın kurtarış yüzdesi de Alman kaleciden biraz daha ileride.

Her iki kalecinin uzaklaştırdığı top sayısında ise Karius önce. Ancak 25 yaşındkai kalecinin Ertaç'tan 16 maç fazla oynadığını gözardı etmemek gerekiyor.