OPTA Analizi | Aleksandar Kolarov mu, Hasan Ali Kaldırım mı?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği iddia edilen Aleksandar Kolarov ile Hasan Ali Kaldırım'ın geçen sezonki performanslarını Opta karşılaştırdı.

İsmail Köybaşı'nın sözleşmesinin sona ermesinden sonra yeni sezon öncesi sol bek arayışlarını sürdüren 'de gündemde 'nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov var.

Opta ise Sırp sol bekle kadrodaki mevcut sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın geçen sezonki performanslarını karşılaştırdı.

Kolarov, gole katkı sayısında oldukça önde. 33 yaşındaki oyuncu geçen sezon 8 gol 2 asistle toplam 10 gole doğrudan katkı sağlarken, 2 gol 3 asistle oynayan Hasan Ali'nin gole katkısı ise Kolarov'un yarısı düzeyindeydi.

İsabetli pas yüzdelerinde ise neredeyse bir denklik söz konusu. Kolarov, %80,6'lık pas isabetiyle oynarken; Hasan Ali'nin ise %80,4 pas isabet oranı bulunuyor.

Şut pası sayılarında da Kolarov'un üstünlüğü var. Sırp oyuncu geçen sezon Roma formasıyla 58 şut pası atarken, Hasan Ali ise 32 şut pasıyla sezonu tamamladı.

İkili mücadele yüzdelerinde ise Hasan Ali önde. 29 yaşındaki sol bek geçen sezon Fenerbahçe'de %63,3 ikili mücadele kazanma oranıyla oynarken; Kolarov'da ise bu oran %57,3'tü.