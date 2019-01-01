Ligue 1

OPTA Analiz | Yusuf Yazıcı'dan 22 dakikalık resital

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(C) Getty Images
Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, ilk maçında göze giren bir performans sergiledi. OPTA, yıldız oyuncunun istatistiklerini çıkardı.

Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni kulübüyle ilk maçına çıktı.

Genç oyuncu, ilk maçında 22 dakika oynamasına karşın istatistikleriyle göz doldurdu. 

Lille'in Nantes ile oynadığı maçta karşılaşmanın 68. dakikasında Timothy Weah'ın yerine oyuna giren Yusuf, kalan sürede 27 kez topla buluştu.

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Hücum bölgesini attığı 8 pasla besleyen genç oyuncu, iki kez de rakiplerini çalımla geçti. Girdiği ikili mücadelelerin ise ikisini kazanmayı başardı.

Lille'in 2-1 kazandığı maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Christophe Galtier ise Yusuf'un henüz fiziksel olarak hazır oldığını belirtirken, "Fiziksel olarak takım arkadaşları ile arasında büyük fark var, fakat bugün dikkat çekici bir başlangıç yaptı" ifadelerini kullandı.  

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