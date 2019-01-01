OPTA Analiz | Yevhen Konoplyanka mı, Mathieu Valbuena mı?

Valbuena ile yollarını ayıran Fenerbahçe Konoplyanka ile anlaşmak üzere. İki oyuncunun kıyaslamasını OPTA yaptı.

Sezon bitiminde birçok oyuncusuyla yollarını ayıran 'de bu isimlerden biri de Mathieu Valbuena'ydı. Sarı lacivertliler Fransız yıldızın yerini Yevhen Konoplyanka ile doldurmayı düşünüyor. OPTA, her iki oyuncunun da geride kalan sezonunu kıyasladı.

1 - 2018/19 sezonunda Yevhen Konoplyanka'nın 'daki performansı ile Mathieu Valbuena'nın Süper Lig'deki performansı. Karşılaştırma. pic.twitter.com/EpLln5FLMm — OptaCan (@OptaCan) 13 Haziran 2019

Konoplyanka geçtiğimiz sezon Bundesliga'da oldukça az süre buldu. Ukraynalı oyuncu sadece 13 maçta forma giyerken sezonu da 1 golle kapattı. İki yıldır tartışılan Valbuena ise Süper Lig'de 22 kez forma giydi. 33 yaşındaki oyuncu 3 gol 10 asist yaparak aslında pek de azımsanmayacak rakamlara ulaştı.

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Konoplyanka, Alman ekibinde bulduğu sürelerde de bekleneni aslında tam olarak veremedi. sadece 10 şut pası vererek gol yollarında arkadaşlarına çok da katkı vermediğini söyleyebiliriz. Valbuena ise 41 şut pası vererek maç başına ortalamalarda da halefinden 2 kattan fazla şut pası vermiş oldu.

Ukraynalı oyuncunun Valbuena'ya en çok yaklaştığı özelliği ise rakip ceza sahasında topla buluşması. Konoplyanka 22 kez topla buluşurken Valbuena 38 kez topla buluştu. Maç başına ortalamalara baktığımızda da Fransız oyuncu Konoplyanka'dan bir adım önde duruyor.