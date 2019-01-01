OPTA ANALİZ | Yann M'Vila Fenerbahçe'ye ilaç olur mu?

Sarı lacivertlilerin transfer listesindeki Fransız ön libero Yann M'Vila'yı OPTA analiz etti.

Eljif Elmas'ı 'ye satan , hatırı sayılır bir bonservis geliri elde etti. Yeni sezonda transferde atak davranan sarı lacivertlilerin orta saha hedeflerinden bir tanesi de Yann M'Vila. Fenerbahçe'nin sportif direktörü Comolli'in Fransız oyununun transferini bitirmek için 'ya gittiği iddia edilmişti. OPTA, M'Vila'yı analiz etti.

1 - 'in 2018/19 sezonunda topla en fazla buluşan (2752) ve en fazla pas arası yapan (73) ortasaha oyuncusu Yann M'Vila'ydı. Dedikodu. pic.twitter.com/lQXtyZQ9ul — OptaCan (@OptaCan) July 24, 2019

Saint Etienne forması giyen M'Vila orta sahada defansif bir rol üstleniyor. Ancak 29 yaşındaki oyunu hücuma yaptığı katkıyla ön plana çıkıyor.

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Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de orta saha oyuncuları arasında topla en fazla buluşan (2752) isim M'Vila'ydı.

Oyun kurmada atağı başlatan isim olan yetenekli oyuncu, aynı zamanda orta saha oyuncuları arasında en fazla pas arası yapan (73) oyuncuydu.