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OPTA ANALİZ | Victor Ruiz Avcı'nın aradığı stoper mi?

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Beşiktaş, sol stoper ihtiyacını Villarreal'den Victor Ruiz'le kapatmaya hazırlanıyor. İspanyol stoperi OPTA analiz etti.

Beşiktaş, yeni sezona Abdullah Avcı ile girmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik direktörün geriden oyun kurabilen sol ayaklı bir stoper isteğini Victor Ruiz transferiyle karşılamak isteyen siyah beyazlılar, İspanyol stopere imza attırmak üzere.

Peki deneyimli stoper Victor Ruiz, Abdullah Avcı'nın oyun planına ne kadar uygun. OPTA, başarılı çalıştırıcı ile parlayan Alexander Epureanu ile Victor Ruiz'i karşılaştırdı:

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Victor Ruiz, ayağına olan hakimiyeti ile Moldovalı savunmacıya yakın bir profil çiziyor. Savunma istatistiklerinde de Epureanu'dan çok geri kalmayan İspanyol oyuncu, maç başına yaptığı pas arası başarısıyla(2.5) da dikkat çekiyor.

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Öte yandan tecrübeli oyuncu, 2014/2015'ten bu yana La Liga'da en çok pas arası yapan oyuncular arasında yer alıyor:

Victor Ruiz, pas arası başarısıyla aynı zamanda pozisyon alma kabiliyetini de sergiliyor.

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