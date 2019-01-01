OPTA Analiz | Tyler Boyd mu, Ricardo Quaresma mı?

Quaresma ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Tyler Boyd ile iletişimde. İki futbolcunun istatistiklerini OPTA karşılaştırdı.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 'de sezonu 3. sırada bitirirken en çok tartışılan oyuncuların başında Ricardo Quaresma vardı. Portekizli yıldızın takım oyununa olan katkısı sezon boyunca sürmüştü. Siyah beyazlıların gündeminde ise Quaresma'nın yerine Tyler Boyd'un transferi var. OPTA her iki oyuncuyu kıyasladı.

2 - Tyler Boyd ve Ricardo Quaresma'nın geçen sezon Süper Lig'deki performansları. Dedikodu. pic.twitter.com/ojewPspdoU — OptaCan (@OptaCan) June 21, 2019

Tyler Boyd geçtiğimiz sezon devre arasında Ankaragücü ile kiralık sözleşmeye imza atmıştı. Yetenekli oyuncu attığı 6 gol ve yaptığı 4 asistle sarı lacivertlilerin en büyük kozu oldu. 24 yaşındaki oyuncu bu istatistikleri sadece 14 maçta yaptı. 2018/19 sezonunda 26 maça çıkan Quaresma ise 3 gol atarken tam 11 asist yaptı.

İyi bir hazırlayıcı olduğundan şüphe edilmeyen Portekizli yıldız maç başına 2,4 şut pası attı. Daha skorer bir isim olan Tyler Boyd'un ise maç başına 1,4 şut pası var.

Sık sık orta yapması nedeniyle eleştirilere maruz kalan Quaresma geçtiğimiz sezon %24,5 ortalamayla isabetli orta yaptı. Amerikalı Boyd'un bu alandaki istatistiği %30,4.

İki oyuncunun çalım istatistiği ise birbirine çok yakın. Quaresma maç başına 1,3 çalım atarken Boyd, 1,4 çalım atmayı başardı.