OPTA ANALİZ | Sturridge, Falcao, Elneny ve Luiz Gustavo ilk maçlarında ne yaptı?
Radamel Falcao, Daniel Sturridge, Mohamed Elneny ve Luiz Gustavo yaz transfer döneminde Süper Lig'in büyüklerinin yaptığı en önemli transferler arasında yer aldı.
Yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıkan yıldızlar, gösterdikleri performanslarla taraftarlara umut aşıladı.
Süper Lig'in yeni isimleri, takımları kazanamasa bile gelecek için olumlu sinyaller verdi.
Falcao'dan ilk maç, ilk gol
Transfer dönemi boyunca sarı kırmızılı ekibin gündemini meşgul eden Falcao, Kasımpaşa karşısında ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı ve takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı.
Attığı golün yanında oyunun içinde her zaman aktif olmaya çalışan Kolombiyalı, yüzde 83 pas isabet oranıyla Galatasaray'ın rakip sahaya yerleşmesine katkıda bulundu.
Maç eksiğine rağmen 89 dakika sahada kalan yıldız golcü fizik durumuyla da dikkatleri topladı.
Kasımpaşa ceza sahasında 10 defa topla buluşan Radamel Falcao, 5 kez de faul kazanarak top saklama kabiliyetini sergiledi.
Elneny ayakta kaldı
Beşiktaş'ın Arsenal'den kiraladığı Elneny, siyah beyazlı formayı ilk defa Gazişehir deplasmanında giydi. Takımının çok erken 10 kişi kalmasıyla savunmada yükü artan Mısırlı oyuncu, 4 top uzaklaştırmayla bu alanda Victor Ruiz ile beraber takımının en iyisi oldu.
Girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazanan Elneny, sahada eksik oynayan takımını bir nebze olsun rahatlattı.
Beşiktaş sahada 10 kişi kalmasına rağmen pas oyunundaki kalitesini de sergileyen Mısırlı orta saha, takımının en isabetli pas yapan oyuncusuydu.
Elneny, Gazişehir deplasmanında denediği 57 pasın yüzde 98'inde takım arkadaşını bulmayı başardı. Bu pasların 22'sini rakip yarı sahada kullanan Mısırlı, sahanın Gazişehir'e ayrılan bölümünde yüzde 96 pas isabeti sağladı.
Sturridge kısıtlı süre bulabildi
Trabzonspor'un yeni transferi Daniel Sturridge, maç eksiğinden ötürü henüz ilk 11'de kendisine yer bulamadı. Bordo mavili ekibin Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna dahil olan İngiliz golcü, şans bulduğu kısa sürede kalitesinden kesitler sundu.
Tecrübeli golcünün kaleyi düşündüğü tek pozisyonda savunma araya girdi ve Sturridge'in ilk şutunda gole ulaşmasını engelledi.
İngiliz oyuncunun en önemli hareketi ise Alexander Sörloth'a attığı akıl dolu gollük pas oldu. Norveçli oyuncu müsait pozisyonda golü kaydetseydi Sturridge'in Süper Lig kariyeri harika bir asistle başlayabilirdi.
Luiz Gustavo mücadeleyi bırakmadı
Fenerbahçe'nin yeni orta sahası Luiz Gustavo, ilk sınavında zorlu Alanyaspor deplasmanına çıktı. Sarı lacivertli ekibin 3-1 mağlup olduğu maça orta sahada başlayan Brezilyalı, son yarım saat savunma bölgesinde görev yaptı.
Buna rağmen takımının iyilerinden olan Gustavo, attığı 2 gollük pasla Max Kruse ve Deniz Türüç ile birlikte bu alanda sarı lacivertlilerin liderliğini paylaştı.
Defansif özellikleriyle ön plana çıkan Gustavo'nun pas başarısı da göz doldurdu. Brezilyalı orta saha, 76 pas girişiminde yüzde 95 isabet sağladı ve ilk 11'de başlayan takım arkadaşları arasında en iyisi oldu.
Girdiği 10 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrılan Luiz Gustavo, 2 pas arası ve 2 de top kapmayla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.