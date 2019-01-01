OPTA ANALİZ | Sturridge, Falcao, Elneny ve Luiz Gustavo ilk maçlarında ne yaptı?

4 büyüklerin yeni yıldızlarının ilk maçlarında sergiledikleri performansları inceledik...

Radamel Falcao, Daniel Sturridge, Mohamed Elneny ve Luiz Gustavo yaz transfer döneminde Süper Lig'in büyüklerinin yaptığı en önemli transferler arasında yer aldı.

Yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıkan yıldızlar, gösterdikleri performanslarla taraftarlara umut aşıladı.

Süper Lig'in yeni isimleri, takımları kazanamasa bile gelecek için olumlu sinyaller verdi.

Falcao'dan ilk maç, ilk gol

Transfer dönemi boyunca sarı kırmızılı ekibin gündemini meşgul eden Falcao, karşısında ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı ve takımını 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Attığı golün yanında oyunun içinde her zaman aktif olmaya çalışan Kolombiyalı, yüzde 83 pas isabet oranıyla 'ın rakip sahaya yerleşmesine katkıda bulundu.

Maç eksiğine rağmen 89 dakika sahada kalan yıldız golcü fizik durumuyla da dikkatleri topladı.

Kasımpaşa ceza sahasında 10 defa topla buluşan Radamel Falcao, 5 kez de faul kazanarak top saklama kabiliyetini sergiledi.

Elneny ayakta kaldı

Beşiktaş'ın 'den kiraladığı Elneny, siyah beyazlı formayı ilk defa Gazişehir deplasmanında giydi. Takımının çok erken 10 kişi kalmasıyla savunmada yükü artan Mısırlı oyuncu, 4 top uzaklaştırmayla bu alanda Victor Ruiz ile beraber takımının en iyisi oldu.

Girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazanan Elneny, sahada eksik oynayan takımını bir nebze olsun rahatlattı.

Beşiktaş sahada 10 kişi kalmasına rağmen pas oyunundaki kalitesini de sergileyen Mısırlı orta saha, takımının en isabetli pas yapan oyuncusuydu.

Elneny, Gazişehir deplasmanında denediği 57 pasın yüzde 98'inde takım arkadaşını bulmayı başardı. Bu pasların 22'sini rakip yarı sahada kullanan Mısırlı, sahanın Gazişehir'e ayrılan bölümünde yüzde 96 pas isabeti sağladı.

Sturridge kısıtlı süre bulabildi

'un yeni transferi Daniel Sturridge, maç eksiğinden ötürü henüz ilk 11'de kendisine yer bulamadı. Bordo mavili ekibin ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna dahil olan İngiliz golcü, şans bulduğu kısa sürede kalitesinden kesitler sundu.

Tecrübeli golcünün kaleyi düşündüğü tek pozisyonda savunma araya girdi ve Sturridge'in ilk şutunda gole ulaşmasını engelledi.

İngiliz oyuncunun en önemli hareketi ise Alexander Sörloth'a attığı akıl dolu gollük pas oldu. Norveçli oyuncu müsait pozisyonda golü kaydetseydi Sturridge'in Süper Lig kariyeri harika bir asistle başlayabilirdi.

Luiz Gustavo mücadeleyi bırakmadı

'nin yeni orta sahası Luiz Gustavo, ilk sınavında zorlu deplasmanına çıktı. Sarı lacivertli ekibin 3-1 mağlup olduğu maça orta sahada başlayan Brezilyalı, son yarım saat savunma bölgesinde görev yaptı.

Haberin devamı aşağıda

Buna rağmen takımının iyilerinden olan Gustavo, attığı 2 gollük pasla Max Kruse ve Deniz Türüç ile birlikte bu alanda sarı lacivertlilerin liderliğini paylaştı.

Defansif özellikleriyle ön plana çıkan Gustavo'nun pas başarısı da göz doldurdu. Brezilyalı orta saha, 76 pas girişiminde yüzde 95 isabet sağladı ve ilk 11'de başlayan takım arkadaşları arasında en iyisi oldu.

Girdiği 10 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrılan Luiz Gustavo, 2 pas arası ve 2 de top kapmayla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.