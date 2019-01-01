OPTA Analiz | Stoperler liderliği ele alıyor

Süper Lig'de geriden oyun kurma yaygınlaşırken stoperler sahanın en fazla isabetli pas yapan oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Son dönemde özellikle Guardiola ile trend haline gelen geriden oyun kurma ligimizi de etkisi altına aldı. Top artık daha fazla ayağa oynanıyor ve stoperler de en az orta saha oyuncuları kadar oyunun içine giriyor. Hatta stoperler o kadar çok oyunun içinde ki OPTA verilerine göre stoperler, sahadaki diğer oyunculardan daha fazla isabetli pas atıyor

1 - 2019/20 Süper Lig sezonunun ilk üç haftasında en fazla isabetli pas atan oyuncular:



Jailson - 255

Víctor Ruiz - 250

Zanka - 236

Domagoj Vida - 197



Kurulum. pic.twitter.com/Jzs5opi47O — OptaCan (@OptaCan) September 6, 2019

Geçtiğimiz sezonu unutturmaya çalışan , bu sene bambaşka bir görüntü ortaya koyuyor. Süper Lig'deki hücum istatistiklerinin tamamında ön plana çıkan sarı lacivertliler, oyunu en geriden kuruyor. Jailson stoperde görev aldığı için teknik direktör Ersun Yanal bu sezon sık sık eleştirilmişti. Ancak Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'de sıradan bir stoper olarak kullanılmadığı istatistiklerle ortaya çıkıyor. Jailson Süper Lig'de geride kalan 3 haftada en fazla isabetli pas yapan oyuncu oldu. Keza defanstaki partneri Zanka da bu kategoride üçüncü sırada bulunuyor.

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Listenin diğer dikkat çeken isimleri ise Beşiktaş'tan. Kara Kartal'ın yeni transferi Victor Ruiz, en fazla pas yapan ikinci oyuncu olarak ön planda. Dördüncü sırada da partneri Domagoj Vida göze çarpıyor.