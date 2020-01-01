OPTA Analiz | Sergen Yalçın'ı nasıl bir Beşiktaş bekliyor?

Beşiktaş'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Sergen Yalçın, taktiksel olarak da çok da yabancı olmadığı bir takımı eline alacak.

ligin ilk yarısının sonlarına doğru düşse de sarı siyahlılar İstanbul'da Beşiktaş'ı devirmeyi başarmıştı. Sergen Yalçın, o maçın ardından yaşadığı güven kaybını tamir etmiş, sistemde de değişikliğe gittiğini söyleyerek şüpheleri ortadan kaldırmıştı. Ancak sonrasında oynanan iki maçta gelen puan kayıpları Yalçın'ın kredisini düşürmüştü. Yeni Malatyaspor devre arası kamp döneminde takımı yine Sergen Yalçın'a teslim etmesine karşın kamp sonunda 47 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırdı.

Beşiktaş da benzer bir periyodu Abdullah Avcı ile geçirdi. İlk yarıdaki istikrarsız sonuçlarından sonra kamp döneminde takım daha da toparlanır izlenimi vardı ancak ligde ve kupada alınan üç mağlubiyet sonrası deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı.

Beşiktaşlılar büyük bir coşkuyla Sergen Yalçın'ı takımın başına getirdi ve şimdi sahaya odaklanma zamanı. Peki iki teknik adam ilk yarıda takımlarını nasıl oynattı, benzerlikler ve farklılıklar nelerdi? OPTA her iki teknik adamın ilk yarıdaki karnesini çıkardı;

Daha fazla takım

Topla oynama

Beşiktaş ligin ilk yarısında topla en fazla oynayan ikinci, isabetli pas sayısı en yüksek olan, rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan ikinci takım olma özelliklerine sahipti. Buradan rahatlıkla Abdullah Avcı'nın pas oyununu tercih ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak değişken forvet hattı nedeniyle siyah beyazlıların gol üretkenliği sağlayamadığını görüyoruz.

Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'u topla oynamada dördüncü, isabetli pas sayısında da lig ortalamasının üzerinde. Aslında Sergen Yalçın da Abdullah Avcı gibi pas oyununu tercih etmiş. Ancak Yeni Malatyaspor'un rakip ceza sahasında topla buluşmada 10. sırada olduğunu belirtelim. Buna karşın Yalçın'ın takımı gol krallığı yarışına Adis Jahovic'i sokmayı başardı.

Beşiktaş top kapma ve top kapma girişiminde ligin alt sıralarında yer alıyor. Benzer tabloyu Yeni Malatyaspor'da da görüyoruz. Ancak Beşiktaş'ın bir tercih olduğu kesin. Çünkü siyah beyazlılar sahipsiz top kazanmada üçüncü sırada. Yeni Malatyaspor ise bu kategoride 16. sırada.

Oyun kurulumu

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı 10 üstü pas yaptığı 210 organizasyon gerçekleştirmiş. Bu alanda ligde ikinci sırada bulunuyor. Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'u ise bu alanda siyah beyazlıların neredeyse yarısı kadar, 118 otganizasyonu var. Ancak lig ortalamasının üstünde, yedinci sırada olduğunu görüyoruz.

Buna bağlantılı olarak organize hücum sayısında (29) Yeni Malatyaspor dokuzuncu sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 49 organize hücumla lig ikincisi. Rakip ceza sahasında topla oynamada da ikinci olan siyah beyazlıların istikrarsız forvet hattından bahsetmiştik. Organize hücum istatistiği de bunu kanıtlar nitelikte.