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OPTA Analiz | Safkan golcünün tanımı: Falcao!

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Falcao son 3 sezondur Ligue 1'de gol istatistikleriyle büyülüyor. OPTA Can yıldız oyuncunun rakamlarını çıkardı.

Galatasaray'ın transfer listesindeki 1 numaralı isim olan Radamel Falcao, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 33 yaşındaki golcünün Fransa'daki son 3 senesi zirvede geçti.

 

 

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Falcao Ligue 1'de hiç gol kralı olamadı. Ancak istikrarlı bir şekilde gol atmaya devam etti. Kolombiyalı yıldız Fransa'da geçirdiği son 3 yılda en az 15 gol atabilen üç oyuncudan biri. Falcao ilk senesinde 21, ikincisinde 18, son senesinde de 15 gol kaydetmeyi başardı. 

 

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Kolombiyalı oyuncuyu tarif etmek gerekirse onun safkan bir golcü olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Deneyimli yıldız, gollerini sadece ayakla değil kafayla da atmayı beceriyor. Yine Ligue 1'in son 3 sezonuna bakıldığında Falcao attığı 12 kafa golüyle bu alanda Cavani ve Sala ile liderliği paylaşıyor.

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