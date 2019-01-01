OPTA Analiz | Safkan golcünün tanımı: Falcao!
Galatasaray'ın transfer listesindeki 1 numaralı isim olan Radamel Falcao, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 33 yaşındaki golcünün Fransa'daki son 3 senesi zirvede geçti.
3 - Fransa Ligi'nin son üç sezonunda da en az 15 gol atabilen sadece üç oyuncu var:— OptaCan (@OptaCan) July 18, 2019
Falcao (21 & 18 & 15)
Edinson Cavani (35 & 25 & 18)
Florian Thauvin (15 & 22 & 16)
Bombacı. pic.twitter.com/pDdvnXHFSt
Falcao Ligue 1'de hiç gol kralı olamadı. Ancak istikrarlı bir şekilde gol atmaya devam etti. Kolombiyalı yıldız Fransa'da geçirdiği son 3 yılda en az 15 gol atabilen üç oyuncudan biri. Falcao ilk senesinde 21, ikincisinde 18, son senesinde de 15 gol kaydetmeyi başardı.
12 - Fransa Ligi'nin son üç sezonunda en fazla kafa golü atan oyuncular:— OptaCan (@OptaCan) July 30, 2019
Falcao - 12
Edinson Cavani - 12
Emiliano Sala - 12
Cephane. pic.twitter.com/qYceiWl17E
Kolombiyalı oyuncuyu tarif etmek gerekirse onun safkan bir golcü olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Deneyimli yıldız, gollerini sadece ayakla değil kafayla da atmayı beceriyor. Yine Ligue 1'in son 3 sezonuna bakıldığında Falcao attığı 12 kafa golüyle bu alanda Cavani ve Sala ile liderliği paylaşıyor.