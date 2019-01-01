OPTA Analiz | Safkan golcünün tanımı: Falcao!

Falcao son 3 sezondur Ligue 1'de gol istatistikleriyle büyülüyor. OPTA Can yıldız oyuncunun rakamlarını çıkardı.

'ın transfer listesindeki 1 numaralı isim olan Radamel Falcao, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 33 yaşındaki golcünün 'daki son 3 senesi zirvede geçti.

3 - Fransa Ligi'nin son üç sezonunda da en az 15 gol atabilen sadece üç oyuncu var:



Falcao (21 & 18 & 15)

Edinson Cavani (35 & 25 & 18)

Florian Thauvin (15 & 22 & 16)



Bombacı. pic.twitter.com/pDdvnXHFSt — OptaCan (@OptaCan) July 18, 2019

Falcao 'de hiç gol kralı olamadı. Ancak istikrarlı bir şekilde gol atmaya devam etti. Kolombiyalı yıldız Fransa'da geçirdiği son 3 yılda en az 15 gol atabilen üç oyuncudan biri. Falcao ilk senesinde 21, ikincisinde 18, son senesinde de 15 gol kaydetmeyi başardı.

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12 - Fransa Ligi'nin son üç sezonunda en fazla kafa golü atan oyuncular:



Falcao - 12

Edinson Cavani - 12

Emiliano Sala - 12



Cephane. pic.twitter.com/qYceiWl17E — OptaCan (@OptaCan) July 30, 2019

Kolombiyalı oyuncuyu tarif etmek gerekirse onun safkan bir golcü olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Deneyimli yıldız, gollerini sadece ayakla değil kafayla da atmayı beceriyor. Yine Ligue 1'in son 3 sezonuna bakıldığında Falcao attığı 12 kafa golüyle bu alanda Cavani ve Sala ile liderliği paylaşıyor.