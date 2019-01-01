OPTA ANALİZ | Ryan Babel mi, Vedat Muriqi mi?

İşte OPTA'nın verilerine göre Ryan Babel ve Vedat Muriqi'in ilk hazırlık maçlarında gösterdikleri performans...

ve 'ın yeni transferleri, takımlarıyla çıktıları ilk karşılaşmalarda ikişer golle yıldızlaştı. OPTA'nın verileriyle, Vedat Muriqi'in , Ryan Babel'in karşısındaki performanslarından öne çıkan çıkan detaylarına göz atalım.

Vedat Muriqi, sarı lacivertli formayla ilk maçında 70 dakika süre alırken Galatasaray'ın yeni Hollandalısı Ryan Babel ise Leipzig karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Ryan Babel, topla daha çok buluşup daha çok isabetli pas yaparken takım arkadaşlarına daha fazla pozisyon hazırlayan Vedat Muriqi oldu. Yaptığı 3 ortada isabet sağlayamayan Babel, şut pası veremeden karşılaşmayı tamamlarken Vedat Muriqi sahada kaldığı bölümde 2 şut pası hazırladı.

Her iki yıldız da 5 kez rakip kaleyi yokladı. Muriqi'in kaleyi bulan 4 şutundan 2'si, Babel'in ise 2 isabetli şutundan 2'si de filelerle buluştu.

Top saklama becerileriyle takımlarına yardımcı olması beklenen yeni transferlerden daha fazla faul alan ve ikili mücadele kazanan Ryan Babel'di. Hollandalı kanat oyuncusu 6 ikili mücadele kazanırken Muriqi ise 3 ikili mücadele kazandı.

İSTATİSTİK RYAN BABEL VEDAT MURİQİ GOL 2 2 TOPLA BULUŞMA 50 20 İSABETLİ PAS 27 8 İSABETLİ PAS ORANI %93.1 %88.9 ŞUT PASI 0 2 TOPLAM ŞUT 5 5 İSABETLİ ŞUT 2 4 KAZANILAN İKİLİ MÜCADELE 6 3