OPTA ANALİZ | Ryan Babel mi, Vedat Muriqi mi?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni transferleri, takımlarıyla çıktıları ilk karşılaşmalarda ikişer golle yıldızlaştı. OPTA'nın verileriyle, Vedat Muriqi'in Bursaspor, Ryan Babel'in RB Leipzig karşısındaki performanslarından öne çıkan çıkan detaylarına göz atalım.
Vedat Muriqi, sarı lacivertli formayla ilk maçında 70 dakika süre alırken Galatasaray'ın yeni Hollandalısı Ryan Babel ise Leipzig karşısında 90 dakika sahada kaldı.
Ryan Babel, topla daha çok buluşup daha çok isabetli pas yaparken takım arkadaşlarına daha fazla pozisyon hazırlayan Vedat Muriqi oldu. Yaptığı 3 ortada isabet sağlayamayan Babel, şut pası veremeden karşılaşmayı tamamlarken Vedat Muriqi sahada kaldığı bölümde 2 şut pası hazırladı.
Her iki yıldız da 5 kez rakip kaleyi yokladı. Muriqi'in kaleyi bulan 4 şutundan 2'si, Babel'in ise 2 isabetli şutundan 2'si de filelerle buluştu.
Top saklama becerileriyle takımlarına yardımcı olması beklenen yeni transferlerden daha fazla faul alan ve ikili mücadele kazanan Ryan Babel'di. Hollandalı kanat oyuncusu 6 ikili mücadele kazanırken Muriqi ise 3 ikili mücadele kazandı.
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İSTATİSTİK
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RYAN BABEL
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VEDAT MURİQİ
|GOL
|2
|2
|TOPLA BULUŞMA
|50
|20
|İSABETLİ PAS
|27
|8
|İSABETLİ PAS ORANI
|%93.1
|%88.9
|ŞUT PASI
|0
|2
|TOPLAM ŞUT
|5
|5
|İSABETLİ ŞUT
|2
|4
|KAZANILAN İKİLİ MÜCADELE
|6
|3