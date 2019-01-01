OPTA ANALİZ | Nzonzi, Galatasaray'a beklenen katkıyı verebilecek mi?

Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kadrosuna katarak orta sahasındaki eksik parçayı tamamlıyor. Fransız oyuncuyu OPTA analiz etti.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu ; Christian Luyindama, Jean Michael Seri, Emre Mor, Valentine Ozornwafor, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'nın ardından Steven Nzonzi'nin transferi için ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan 'nın da kadrosunda bulunan 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon İtalya ekiplerinden Roma ile 39 resmi maça çıktı.

1 - Steven Nzonzi 2018/19 sezonunda Roma formasıyla Serie A'da en fazla isabetli pas yapan (1481) ve en fazla top kapan oyuncu oldu (45). Galatasaray'da bu alanda zirvede yer alan isim Mariano'ydu (1167 isabetli pas & 40 top kapma). İlaç. pic.twitter.com/5gUDH5GKSe — OptaCan (@OptaCan) August 14, 2019

Steven Nzonzi, ligi lider 'un 24 puan gerisinde altıncı sırada tamamlayan Roma'da ön plana çıkmayı başaran oyuncular arasına adını yazdırmayı başardı.

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Yıldızlarla dolu İtalya Serie A'da yaptığı 1481 isabetli pasla bu alanda 2018-19 sezonunu zirvede tamamlayan Nzonzi, 45 top kapma ile de birinciliği kimseye kaptırmadı.

Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi etkili hücum silahlarına sahip Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin bu oyuncuların gerisinde vereceği katkı, sarı kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki geleceğinin belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır.