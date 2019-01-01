Nicolas Pepe, Virgil van Dijk'ın serisine son verdi

Arsenal'in yeni transferi Nicolas Pepe, Liverpool'un kalesi olarak görülen savunma oyuncusu Virgil van Dijk'ın çalım yememe serisine son verdi.

Premier Lig'in üçüncü haftasında sahasında 'i konuk eden , rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Ancak Kırmızılar'ın başarılı stoperi Virgil van Dijk, takımı kazanırken bireysel bir mağlubiyet yaşadı.

50 - Premier Lig'de çıktığı son 50 maçta Virgil van Dijk'a çalım atmayı başaran ilk oyuncu Nicolas Pepe oldu. Tuş. pic.twitter.com/O2ro7TnQ5M — OptaCan (@OptaCan) August 24, 2019

Arsenal'in Fransız ekibi 'den 80 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Opta verilerine göre Virgil van Dijk'ın 50 maçlık çalım yememe serisini sonlandırdı.

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında orta sahanın sağ bölgesinde topla buluşarak rakip yarı alana geçen Pepe, Van Dijk'ı çalımlayarak ceza sahasına doğru ilerledi ancak takımını pozisyona sokmayı başaramadı.

Virgil van Dijk'ı Premier Lig'de en son çalımlayan futbolcu, o dönem forması giyen Real Sociedadlı Mikel Merino'ydu. Merino, 3 Kasım 2018'de Liverpool'un Newcastle United'ı 2-0 yendiği maçta Hollandalı stoperi çalımlamıştı ve Van Dijk, o maçtan beri çalım yemiyordu. Ta ki Nicolas Pepe'ye kadar...