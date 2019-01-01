OPTA Analiz | Merih Demiral Arnavutluk'a geçit vermedi

Başarılı stoperin 1-0 kazanılan Arnavutluk maçındaki performansı göz doldurdu.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.

Gruptan çıkma adına önemli bir galibiyeti hanesine yazdıran millilerde Merih Demiral'ın savunma performansı dikkatleri topladı.

1 - Merih Demiral'ın formasıyla Arnavutluk maçındaki performansı:



İkili mücadele: 13/15

Hava topu: 9/10

Sahipsiz top kazanma: 9

Uzaklaştırma: 5



Yürek. pic.twitter.com/0JksRCY8cQ — OptaCan (@OptaCan) October 11, 2019

Oyunu daha çok rakip yarı sahada oynayan ay yıldızlıların arkada braktığı boşlukları değerlendirmek isteyen Arnavutluk, karşısında başarılı stoperi buldu.

Merih, girdiği 15 ikili mücadelenin 13'ünden galip ayrılarak rakiplerine bu alanda net bir üstünlük kurdu ve ay yıldızlıları rahatlattı.

Arnavutluk'un uzun toplarla oynamak istediği bölümlerde de genç stoperin hava hakimiyeti devreye girdi.

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10 hava topunun 9'unda galip gelen Merih Demiral, rakiplerinin yüksek toplardaki etkinliklerini oldukça sınırladı.

Merih, bu istatistiklerin yanında 9 sahipsiz top kazanma ve 5 uzaklaştırmayla karşılaşmayı tamamladı.

Gösterdiği performansla savunmada ay yıldızlıların sigortası olan başarılı stoper, takımının aldığı üç puanda önemli pay sahibi oldu.