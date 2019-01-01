OPTA Analiz | Luiz Gustavo mu, Mehmet Topal mı?

Mehmet Topal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, tecrübeli ismin yerini Marsilya'dan Luiz Gustavo ile doldurmaya çalışıyor. OPTA iki yıldızı kıyasladı.

Geçtiğimiz sezon sonunda tribünlerin ıslıklarına maruz kalan Mehmet Topal, ile yollarını ayırmıştı. Deneyimli futbolcunun yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer listesinin en tepesine Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'yu yazdı. Opta her iki oyuncunun geçtiğimiz sezonki performanslarını kıyasladı.

1 - Geçen sezon Luiz Gustavo'nun 'deki performansı ile Mehmet Topal'ın Süper Lig'deki performansı. Dedikodu. pic.twitter.com/uG7iaajeTs — OptaCan (@OptaCan) August 21, 2019

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Aynı mevkide oynayan Mehmet Topal ile Luiz Gustavo'nun futbol stilleri de birbirine oldukça benzer. OPTA geçtiğimiz yıl sadece lig maçlarından hazırladığı istatistiklere göre iki oyuncu da ikili mücadele kazanma yüzdesinde birbirine yakın orana sahiptiler. Ancak İsabetli pas oranı, top kapma sayısı ve sahipsiz top kazanma rakamlarında Brezilyalı oyuncu Mehmet Topal'dan çok daha iyi rakamlar elde etti.

Özellikle Ersun Yanal'ın pas oyununda kilit rol oynayan isabetli pas oranında Luiz Gustavo %88,9'luk bir oran yakaladı. 32 yaşındaki oyuncu ayrıca top kapma sayısında neredeyse Mehmet Topal'ın iki katı fazla top kazandı. Yanal'ın bir diğer önem verdiği istatiktiklerden biri de sahipsiz top kazanma sayısı. Luiz Gustava burada da Türk oyuncuya göre oldukça iyi durumda. Luiz Gustavo geçtiğimiz sezon tam 159 top kazanarak gayet iyi bir rakam yakaladı.