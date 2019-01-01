OPTA Analiz | Lewis Holtby mi, İrfan Can Kahveci mi?

OPTA Can, İstanbul'a gelerek Beşiktaş için Abdullah Avcı'yla görüşen Lewis Holtby'i İrfan Can Kahveci'yle kıyasladı.

Transferde henüz sesi çıkmayan Beşiktaş, Lewis Holtby'i İstanbul'a getirmişti. Abdullah Avcı ile görüş alış verişinde bulunan Alman oyuncu, siyah beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Abdullah Avcı'nın yönettiği 'de takımın önemli oyuncularından biri olan İrfan Can Kahveci'nin pozisyonunda Beşiktaş'ta Lewis Holtby'i görebiliriz. OPTA, iki oyuncunun geçtiğimiz sezondaki performansını kıyasladı.

2 - Geçen sezon Lewis Holtby'nin 2'deki performansı ile İrfan Can Kahveci'nin Süper Lig'deki performansı. Dedikodu. pic.twitter.com/zqtuLz2qM3 — OptaCan (@OptaCan) 9 Temmuz 2019

Geçtiğimiz sezonu Hamburg formasıyla Bundesliga 2'de geçiren Holtby, 4 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti. 29 yaşındaki Holtby, takım arkadaşlarına 30 şut pası verirken İrfan Can'ın bu rakamı 38. Ancak İrfan'ın Holtby'den daha fazla forma şansı bulduğu göz ardı edilmemeli. İki oyuncunun maç başına şut pası ortalaması birbirine oldukça yakın.

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İsabetli pas oranında da iki oyuncunun istatistikleri birbirine yakın. İrfan Can %83,8, Alman oyuncu ise %80,1 ortalama yakaladı.

İsbetli şut sayısında ise Türk oyuncunun Holtby'e karşı üstünlüğü bulunuyor. Şutuna güvenen İrfan, geçtiğimiz sezon rakip kalelere 53 kez şut çekti. Holtby ise 30 şutta kaldı.