OPTA Analiz | Kjaer Fenerbahçe'ye ilaç olur mu?

Fenerbahçe eski stoperi Simon Kjaer'i tekrar transfer edebilir. Danimarkalı yıldızı OPTA analiz etti.

Transfer hızlı takımı , stoper arayışlarına Simon Kjaer'i transfer ederek son vermek istiyor. Danimarkalı yıldız 2015-2017 yılları arasında sarı lacivertli formayı giymişti. Peki Kjaer'in dönüşü Fenerbahçe'ye ne kazandırır?

1 - Süper Lig'de oynadığı 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında @Fenerbahce formasıyla en fazla hava topu kazanan (137) ve uzaklaştırma yapan (213) oyuncu Simon Kjaer'di. Dönüş? pic.twitter.com/l448R859Zs — OptaCan (@OptaCan) July 25, 2019

Fenerbahçe forması giydiği dönemde stoperde güven veren bir performans gösteren Kjaer'i OPTA'nın istatistikleri de onaylıyor.

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30 yaşındaki oyuncu sarı lacivertli formayı giydiği iki dönemde de Süper Lig'in en fazla uzaklaştırma yapan oyuncusuydu.

Kjaer aynı dönemde en fazla hava topu kazanan oyuncu olma özelliğini de taşıyarak rakipleride hem yerden hem de havan gol şansı tanımayarak ön plana çıkıyor.