OPTA Analiz | Kartal Kayra Yılmaz'ın Braga performansı
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Braga deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönerken dikkat çekici detaylardan bir tanesi de Kartal Kayra Yılmaz'ın performansıydı.
Kartal, 72 dakika sahada kalırken özellikle orta sahada topa hakimiyetiyle dikkat çekti.
1 - @Besiktas formasıyla ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz'ın Braga karşısındaki performansı:— OptaCan (@OptaCan) November 7, 2019
Dakika: 72
Topla buluşma: 60
Pas %: 80.4
Sahipsiz top kazanma: 11
Özkaynak. pic.twitter.com/CXJWc9kCeU
60 kez topla buluşan 19 yaşındaki oyuncu, %80 pas isabeti yakaladı. Beşiktaş'ın en çok pas veren oyuncusu olan Kartal, aynı zamanda 11 kez de sahipsiz top kazanarak takımına katkıda bulundu.
Kartal daha önce Beşiktaş'ın Braga ile İstanbul'da oynadığı maçta da forma giymişti. Genç oyuncu o karşılaşmada ilk kez siyah beyazlı formayı sırtına geçirirken 30 dakika süre almıştı.