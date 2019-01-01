OPTA ANALİZ | Jean Michael Seri mi, Fernando Reges mi?

Opta Türkiye, Galatasaray'dan ayrılan Fernando Reges ile yerine transfer edilmesi beklenen Jean Michael Seri'nin geçtiğimiz sezonlarını karşılaştırdı.

, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges'i 'ya sattıktan sonra yeni merkez orta saha oyuncusu arayışlarına hız verdi. Gündemi en çok meşgul eden isim ise 'ın Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri...

Opta , her iki oyuncunun geçtiğimiz sezonki istatistiklerini kıyasladı. Öncelikle skora katkı konusunda Fernando'nun üstünlüğü bulunuyor. Seri, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 32 karşılaşmada 1 gol 2 asistle oynayıp, toplam 3 gole doğrudan katkı sağlarken; Fernando ise Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 6 gole katkı sağlamayı başardı (2 gol, 4 asist).

İsabetli pas yüzdesinde de Fernando'nun küçük de olsa bir üstünlüğü bulunuyor. Brezilyalı oyuncu %87.3 pas isabetiyle oynarken, Seri'nin ise %87'lik pas isabet oranı bulunuyor.

Seri'nin Fernando'ya karşı kurduğu en net üstünlük ise şut paslarında ortaya çıkıyor. Fildişi Sahilli oyuncu geçtiğimiz sezonu 57 şut pasıyla tamamlarken, Fernando'nun ise 22 şut pası bulunuyordu.

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Öte yandan ikili mücadeleleri kazanma yüzdelerinde ise Fernando'nun üstünlüğü bulunuyor. Brezilyalı oyuncu girdiği ikili mücadelelerin %53.1'inden galip ayrılırken, Seri'nin ise %45.4'lük ikili mücadele yüzdesi bulunuyor.