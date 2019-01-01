OPTA Analiz | Haftaya Serdar Aziz damga vurdu

Bu sezon ilk kez forma şansı bulan Fenerbahçeli Serdar Aziz, OPTA'nın savunma istatistikleriyle haftaya damgasını vuran stoper oldu.

'u 2-1 yenerek deplasmandan 3 puanla dönmenin sevincini yaşayan 'de bir başka sevinç de sahalara uzun süre sonra dönen Serdar Aziz'in performansı oldu.

Deneyimli oyuncu, OPTA istatistiklerine göre haftanın en iyi savunma performansını sergiledi.

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1 - Süper Lig'in sekizinci haftasında en fazla top kapan (5), ikili mücadele (15) ve hava topu (9) kazanan savunma oyuncusu Serdar Aziz oldu. Stoper. pic.twitter.com/4iww6U4u9A — OptaCan (@OptaCan) October 22, 2019

Sezon başını sakatlığı nedeniyle kaçıran Serdar Aziz, geride kalan son 6 haftada maç kadrosuna dahil edilmiş ancak forma giymemişti.

Denizlispor karşısında bu sezon ilk kez şans bulan 28 yaşındaki stoper, Süper Lig'in sekizinci haftasında en fazla top kapan ve ikili mücadele kazanan savunma oyuncusu oldu. Serdar aynı zamanda defans oyuncuları arasında en fazla hava topu kazanan oyuncu olarak da adını tepeye yazdırdı.