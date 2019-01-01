OPTA ANALİZ | Gelen gideni aratır mı?

Süper Lig'de iyi performans gösteren oyuncuları ilgi odağı oluyor. Peki Süper Lig takımlar giden oyuncuların boşluklarını doldurabiliyor mu?

'den 'ye transfer olan Eljif Elmas, " Süper Lig'den yurt dışına giden en pahalı futbolcular " listesinde kendine üst sıralardan yer buldu.

Süper Lig takımları ayrılan oyuncuların yerini bazen doldurabilirken, bazen gelen gideni aratıyor.

OPTA verilerinin ışığında giden oyuncularla, giden oyuncuların takıma etkisini karşılaştırdık. İşte öne çıkanlar:

Cenk Tosun - Burak Yılmaz

2015-2016 sezonunda Mario Gomez'in yarattığı etkiyi bir kenara bırakırsak, siyah-beyazlıların en büyük gol umudu Cenk Tosun olmuştu. 2017-2018 sezonunun ortasında 22 milyon euro karşılığında 'a transfer olan golcü futbolcunun boşluğunu Alvaro Negredo ve Cyle Larin ile doldurmaya çalışan Beşiktaş, istediği katkıları bir türlü alamadı. Arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı transfer ederek geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında doğru bir karar verdiğini gösterdi.

Cenk Tosun Burak Yılmaz Maç Sayısı 142 15 Dakika / Gol 118.64 115.45 Gol Sayısı 64 11 Galibiyet Yüzdesi %56 %67

Burak Yılmaz, Beşiktaş kariyerine iyi bir başlangıç yapsa da Cenk Tosun'un istikrarına ulaşıp ulaşamayacağını görmek için beklemek zorundayız. Eğer Burak Yılmaz, bu performansını sürdürebilirse Mario Gomez ve Cenk Tosun'un ardından kendini taraftara kabul ettirmiş olacaktır.

Bruma - Garry Rodrigues - Henry Onyekuru

''ın kanatları yıllardır devir teslim sistemi içerisinde işlemeye devam ediyor. Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bruma, 2013-2014 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı kırmızılı formayı üç sezon terleten Bruma, bayrağı 2016-2017 sezonunun ortasında transfer olan Garry Rodrigues'e teslim etti ve sezon sonunda Leipzig'in yolunu tuttu. Garry Rodrigues'in veliahtı ise Henry Onyekuru oldu.

Bruma Garry Rodrigues Henry Onyekuru Maç Sayısı 82 78 44 Gol Sayısı 14 16 16 Dakika / Gol 421.43 320.06 211.88 Asist Sayısı 8 12 3 Galibiyet Yüzdesi %51 %55 %54.5

Yukarıdaki tabloya Galatasaray'ın başarı tablosu diyebiliriz. Bu denli önemli oyuncuları kaybettikten sonra yerine gelen oyunculardan aynı derecede katkı alabilmek kolay değil. Özellikle Henry Onyekuru'nun gol sayısında diğer oyuncuları yakalaması dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak göze çarpıyor.

Moussa Sow - Roberto Soldado

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Eski günlerini arayan Fenerbahçe'nin taraftarlarını en çok hayal kırıklığına uğratan sorunu hücum hattı. Attığı jeneriklik gollerle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Moussa Sow'un gidişinin ardından Roberto Soldado, Michael Frey ve Islam Slimanı da çare olmadı.

Moussa Sow Roberto Soldado Maç sayısı 179 59 Gol sayısı 72 19 Dakika / Gol 188.33 165.79 Galibiyet Yüzdesi %59 %49

İki oyuncu arasındaki en büyü fark olarak galibiyet yüzdesi göze çarpıyor. Roberto Soldado'nun bir dönem hem Islam Slimanı hem de Michael Frey'in arkasında kalmış olması, İspanyol oyuncuyu kötü etkileyen bir durum oldu. Moussa Sow'un istatistiklere yansımayan spektaküler golleri de özellikle taraftarın ona olan sevgisini artıran bir etkendi.

Uzun uğraşlar sonucu transfer edilen Vedat Muriqi'in bu karşılaştırmaya hayal kırıkığı mı yoksa bir başarı hikayesi olarak mı gireceğini hep birlikte izleyip göreceğiz.