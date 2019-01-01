OPTA Analiz | Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye ilaç olur mu?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues'in Galatasaray'da gösterdiği performansı OPTA istatistikleriyle değerlendiriyoruz.

Valbuena ile yollarını ayıran sol kanadını Garry Rodrigues'i transfer ederek doldurdu. 'da iz bırakan bir performans sergileyen Yeşil Burun Adalı oyuncunun istatistiklerini OPTA çıkardı.

1 - Süper Lig kariyerinde 61 maça çıkan Garry Rodrigues'in performansı. Dedikodu. pic.twitter.com/bBevXNVBJK — OptaCan (@OptaCan) 10 Temmuz 2019

Sarı kırmzıılı formayla 61 maça çıkan Rodrigues, 13 gol ve 11 asistle oynamıştı. Hızıyla öne çıkan yetenekli oyuncu özellikle 2017/18 sezonunda 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı.

Rodrigues'in istatistiklerinin bu kadar etkileyici olmasının sebeplerinden bir tanesi de rakip ceza sahasında topla buluşması. 28 yaşındaki oyuncu maç başına 4.1 kez rakip ceza sahasında buluşabiliyor.

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Çektiği şutlarda %43 isabet sağlayan yetenekli forvet, çalım denemelerinde de %42'lik bir başarı yakaladı.