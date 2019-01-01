Süper Lig

OPTA Analiz | Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye ilaç olur mu?

Son güncelleme
Yorum()
gettyimages
Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues'in Galatasaray'da gösterdiği performansı OPTA istatistikleriyle değerlendiriyoruz.

Valbuena ile yollarını ayıran Fenerbahçe sol kanadını Garry Rodrigues'i transfer ederek doldurdu. Galatasaray'da iz bırakan bir performans sergileyen Yeşil Burun Adalı oyuncunun istatistiklerini OPTA çıkardı. 

 

 

Editörün Seçtikleri

Sarı kırmzıılı formayla 61 maça çıkan Rodrigues, 13 gol ve 11 asistle oynamıştı. Hızıyla öne çıkan yetenekli oyuncu özellikle 2017/18 sezonunda 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı.

Rodrigues'in istatistiklerinin bu kadar etkileyici olmasının sebeplerinden bir tanesi de rakip ceza sahasında topla buluşması. 28 yaşındaki oyuncu maç başına 4.1 kez rakip ceza sahasında buluşabiliyor.

Haberin devamı aşağıda

Çektiği şutlarda %43 isabet sağlayan yetenekli forvet, çalım denemelerinde de %42'lik bir başarı yakaladı.

 

Goal twitter

Kapat