OPTA Analiz | Galatasaraylı Ahmet Çalık'ın Gaziantep maçı karnesi
Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçen Galatasaray'da moraller düzelirken teknik direktör Fatih Terim'in yeni sistemi de alkış aldı. 3'lü defansla oynayan sarı kırmızılılarda en çok dikkat çeken oyuncu stoperde görev yapan Ahmet Çalık'tı.
1 - Galatasaray stoperi Ahmet Çalık'ın Gaziantep FK maçındaki performansı:— OptaCan (@OptaCan) November 9, 2019
Topla buluşma: 53
Pas %: 94.9
İkili mücadele: 6/6
Uzaklaştırma: 10
Yürek. pic.twitter.com/Dc5XXpOFkT
Galatasaray'la 4. sezonuna giren Ahmet Çalık, geride kalan sezonlarda eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sadece 7 maçta görev almıştı.
Bu sezon ikinci kez 90 dakika form giyen Ahmet, maç boyu girdiği tüm ikili mücadelelerden üstün ayrıldı. 10 kez uzaklaştırma yapan deneyimli stoper, 53 kez de topla buluştu, %94,9 pas isabetiyle oynadı.
Ahmet'in bu performansı takım savunmasına da yansıdı. Galatasaray geçen sezonun sekizinci haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında kalesine şut çektirmedi.