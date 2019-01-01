OPTA Analiz | Galatasaraylı Ahmet Çalık'ın Gaziantep maçı karnesi

Gaziantep'i 2 golle geçen Galatasaray kalesinde bir şut dahi görmezken Ahmet Çalık istatistikleriyle göz doldurdu.

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0'la geçen 'da moraller düzelirken teknik direktör Fatih Terim'in yeni sistemi de alkış aldı. 3'lü defansla oynayan sarı kırmızılılarda en çok dikkat çeken oyuncu stoperde görev yapan Ahmet Çalık'tı.

1 - Galatasaray stoperi Ahmet Çalık'ın Gaziantep FK maçındaki performansı:



Topla buluşma: 53

Pas %: 94.9

İkili mücadele: 6/6

Uzaklaştırma: 10



Yürek. pic.twitter.com/Dc5XXpOFkT — OptaCan (@OptaCan) November 9, 2019

Galatasaray'la 4. sezonuna giren Ahmet Çalık, geride kalan sezonlarda eleştiri oklarının hedefi olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sadece 7 maçta görev almıştı.

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Bu sezon ikinci kez 90 dakika form giyen Ahmet, maç boyu girdiği tüm ikili mücadelelerden üstün ayrıldı. 10 kez uzaklaştırma yapan deneyimli stoper, 53 kez de topla buluştu, %94,9 pas isabetiyle oynadı.

Ahmet'in bu performansı takım savunmasına da yansıdı. Galatasaray geçen sezonun sekizinci haftasında oynanan karşılaşmasından bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında kalesine şut çektirmedi.