OPTA Analiz | Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinin şifreleri

Fenerbahçe Gazişehir'i 5-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarırken OPTA, sarı lacivertlilerin oyunundaki incelikleri istatistiklere döktü.

Süper Lig'in ilk haftasında 'i konuk eden , oldukça dominant bir oyunla neredeyse rakibine nefes aldırmadan 5-0'lık bir galibiyet elde etti. Sarı laciverlilerin futboluna bir de OPTA verileriyle göz atalım.

1 - 2019/20 sezonunun ilk haftasında en fazla topa sahip olan (76,3), isabetli pas yapan (661), isabetli şut çeken (9), rakip ceza sahasında topla buluşan (40), net gol pozisyonuna giren (6), gol atan (5) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%89,8) takım @Fenerbahce oldu. Coşku. pic.twitter.com/so6YGj4ECT — OptaCan (@OptaCan) August 19, 2019

Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, Gazişehir karşısında haftanın en fazla topa sahip olan (76,3), isabetli pas yapan (661), isabetli şut çeken (9), rakip ceza sahasında topla buluşan (40), net gol pozisyonuna giren (6), gol atan (5) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%89,8) takımı oldu.

20 - Fenerbahçe kalecisi Bayındır, Süper Lig kariyerinde topla en az buluştuğu maçı oynadı. 👀. pic.twitter.com/whpBbyPWWj — OptaCan (@OptaCan) August 19, 2019

Fenerbahçe topa o kadar çok hükmetti ki kalesinde neredeyse tehlike dahi yaşamadı. Sarı lacivertlilerle ilk maçına çıkan Altay'ın performansı merak edilirken o da kariyerinin en az topla buluştuğu maçını oynadı.

1 - Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe formasıyla Gazişehir FK karşısındaki performansı:



Topla buluşma: 89

Gol: 1

Asist: 1

İsabetli pas %: 93,7

Kazandığı ikili mücadele: 5



Döndü. pic.twitter.com/A66Ycc0ZGE — OptaCan (@OptaCan) August 19, 2019

Sarı lacivertlilerin topla bu kadar dominant olmasındaki etkenlerden biri de maestro görevi üstlenen Emre Belözoğlu'nun performansıydı. Kaptan 89 kez topla buluşurken %93,7 başarılı pasla topun Fenerbahçe'de kalmasını sağladı. 39 yaşındaki oyuncu girdiği ikili mücadelelerin de 5'ini kazanarak hala dinç olduğunu gösterdi.

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661 - Gazişehir FK maçında 661 isabetli pas yapan @Fenerbahce, Süper Lig'in son altı sezonundaki en yüksek sayısına ulaştı. Dominant. pic.twitter.com/HMNYsYu7E7 — OptaCan (@OptaCan) August 20, 2019

Fenerbahçe'nin dominant oyununun en önemli göstergelerinden biri de isabetli pas sayısındaydı. Kanarya 661 isabetli pasla son 5 yılda kendi adına en fazla isabetli pas yaptığı maçını oynadı. Pas noktalarının gösterildiği grafikte de görüyoruz ki Fenerbahçe dengeli bir oyunla rakibine baskısını hissettirebilmiş.