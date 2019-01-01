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OPTA Analiz | Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinin şifreleri

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Fenerbahçe Gazişehir'i 5-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başarırken OPTA, sarı lacivertlilerin oyunundaki incelikleri istatistiklere döktü.

Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, oldukça dominant bir oyunla neredeyse rakibine nefes aldırmadan 5-0'lık bir galibiyet elde etti. Sarı laciverlilerin futboluna bir de OPTA verileriyle göz atalım.

 

 

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Geçtiğimiz sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, Gazişehir karşısında haftanın en fazla topa sahip olan (76,3), isabetli pas yapan (661), isabetli şut çeken (9), rakip ceza sahasında topla buluşan (40), net gol pozisyonuna giren (6), gol atan (5) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%89,8) takımı oldu. 

 

 

Fenerbahçe topa o kadar çok hükmetti ki kalesinde neredeyse tehlike dahi yaşamadı. Sarı lacivertlilerle ilk maçına çıkan Altay'ın performansı merak edilirken o da kariyerinin en az topla buluştuğu maçını oynadı.

 

 

Sarı lacivertlilerin topla bu kadar dominant olmasındaki etkenlerden biri de maestro görevi üstlenen Emre Belözoğlu'nun performansıydı. Kaptan 89 kez topla buluşurken %93,7 başarılı pasla topun Fenerbahçe'de kalmasını sağladı. 39 yaşındaki oyuncu girdiği ikili mücadelelerin de 5'ini kazanarak hala dinç olduğunu gösterdi.

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Fenerbahçe'nin dominant oyununun en önemli göstergelerinden biri de isabetli pas sayısındaydı. Kanarya 661 isabetli pasla son 5 yılda kendi adına en fazla isabetli pas yaptığı maçını oynadı. Pas noktalarının gösterildiği grafikte de görüyoruz ki Fenerbahçe dengeli bir oyunla rakibine baskısını hissettirebilmiş.

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