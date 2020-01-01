OPTA Analiz | Fenerbahçe mücadele gücüyle fark attı

Başakşehir'i 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atan Fenerbahçe, bu sezon en fazla ikili mücadele kazandığı maçını oynadı.

Süper Lig'de şampiyonluk hedefindeki iki takım; ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler maçtan 2-0 galip ayrılırken oynadığı futbolla da alkış aldı.

OPTA istatistiklerine göre bu maç Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla ikili mücadele kazandığı maç olarak da kayıtlara geçti.

74 - Fenerbahçe, Başakşehir karşısında bu sezon en fazla ikili mücadele kazandığı Süper Lig maçını oynadı. Atkı. pic.twitter.com/sbPlYi3NVr — OptaCan (@OptaCan) January 25, 2020

Fenerbahçe'de en çok ikili mücadeleye giren isim golcü oyuncu Vedat Muriqi'ydi. Kosovalı yıldız 24 kez rakipleriyle omuz omuza çarpışırken bunun 15'inde galip ayrıldı. Luiz Gustavo ise girdiği 15 ikili mücadelenin 8'inden galip ayrılmayı bildi.

Başakşehir'de ise en çok ikili mücadeleye giren isimler orta saha ikilisi Mehmet Topal ve Mahmut Taşdemir'di. Mehmet 20, Mahmut da 15 ikili mücadelenin 7'sini kazanmayı başardı.

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12 - @Fenerbahce forması giyen Vedat Muriqi'nin bu sezon Süper Lig'de gol attığı takımlar:



Başakşehir ⚽⚽

⚽⚽

⚽⚽

Gaziantep FK ⚽⚽

Beşiktaş ⚽

⚽

⚽

Ankaragücü ⚽



Düzine. pic.twitter.com/hOm35eTF4l — OptaCan (@OptaCan) January 25, 2020

Vedat Muriqi yine attı

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Başakşehir filelerini sarsan Muriqi, bu maçta da Mert Günok'u avlamayı başardı. Kosovalı oyuncu attığı golle bu sezonki 12. golünü filelere gönderdi.

Fenerbahçe ise iç sahada oynadığı son beş Süper Lig maçını toplam 18 gol attı. Sarı lacivertliler bu maçların hepsini kazanmayı bildi.