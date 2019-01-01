OPTA Analiz | Fenerbahçe, Manchester City ve PSG'yi takip ediyor

Fenerbahçe, ligde istediği sonuçları alamasa da bulduğu pozisyonlarla Manchester City ve PSG'nin arkasında en iyisi olmayı başardı.

Süper Lig'de 7 hafta sonunda 11 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Özellikle maçında beklentilerin altında kalan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler aradığı golü 90 dakika boyunca bulamamıştı. Pek de iç açıcı olmayan bu tabloya karşın 'nin hücumda sergilediği performansın istatistikleri dikkat çekiyor.

1 - Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en yüksek gol beklentisi (xG) yakalayan takımlar ve gol sayıları:



- 23.83 (27)

- 19.66 (17)

Fenerbahçe - 18.47 (11)



Verim. pic.twitter.com/xFWVjQcTdC — OptaCan (@OptaCan) October 7, 2019

Fenerbahçe geride kalan 7 hafta 11 kez fileleri sarstı. Opta istatistiklerine göre Kanarya'nın xG ortalaması 18,47. Yani, Fenerbahçe son vuruşlarda biraz daha becerikli olsa şimdiye kadar 18 golü filelere göndermiş olabilirdi.

Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında sarı lacivertlilerin bu alanda geçildiği iki takım var. Bunlardan birisi Manchester City ve diğeri de Paris Saint-Germain.

Manchester City, Premier Lig'de çıktığı 8 maçta 23.83 xG oranı yakalarken rakip filelere tam 27 gol göndermeyi başardı. Başka bir deyişle İngiliz ekibi gol yollarında atılması zor golleri de atarak oldukça becerikli bir görüntü sergiledi.

lideri Paris Saint-Germain ise çıkığı 9 maçta 19.66 xG oranına sahip oldu. Paris ekibinin attığı gol sayısı ise 17.

xG (Gol Beklentisi) nedir?

Opta'nın yeni sezonda kullanıma sunduğu xG analizi geçmişi yorumlayıp geleceği tahmin ediyor. Geçmiş yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtmali hesaplanıyor.

"Gol Beklentisi" - xG adı verilen bu veri, bir futbolcunun girdiği pozisyonların zorluk derecesini ortaya koyuyor. xG ile bir futbolcunun, bir maçta veya sezonda kaç gol atmasının beklendiği verisi çıkarılıyor.

Takip edilen maçta ya da sezonda futbolcunun kaç gole ulaşmış olduğu, daha önce hazırlanan xG verisi ile karşılaştırılıyor ve tahminin altında kalıp kalmadığı, ya da performansını yükseltip yükseltmediği ölçülebiliiyor.

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Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları için yeni sezonda kullanıma sunulan xG verisi, takımların teknik ekipleri ve performans analistleri tarafından da dikkatle takip ediliyor.