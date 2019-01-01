OPTA Analiz | Fenerbahçe Manchester City ve PSG ile yarışıyor

Avrupa'nın en fazla net pozisyona giren iki takımı Manchester City ve PSG'yi Fenerbahçe bir maç eksiğiyle takip ediyor.

Geçtiğimiz sezon taraftarını üzen , bu sezona fırtına gibi girdi. Sarı lacivertliler oynadığı futbolla alkış alırken hücum gücüyle de Avrupa'nın iki dev kulübüne yaklaştı.

OPTA'nın çıkardığı analize göre; Fenerbahçe, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren takımlar arasında ilk 3'te yer alıyor.

1 - Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonuna giren takımlar:



- 19 (4 maç)

- 18 (4 maç)

Fenerbahçe - 16 (3 maç)



Hücum. pic.twitter.com/JvMQT6fLv5 — OptaCan (@OptaCan) September 4, 2019

Bu alanda Manchester City ve PSG'nin arkasında bulunan sarı lacivertliler, 3 maç sonunda 16 net gol pozisyonuna girdi. Dörder maça çıkan Paris Saint Germain 19, Manchester City ise 18 net gol pozisyonu yakaladı.

Rakip sahada en iyisi Fenerbahçe

Kanarya sadece net pozisyonlarda değil, topa hükmettiği diğer kategorilerde de Süper Lig'in lideri. Topu en fazla ayağında tutan takım olan Fenerbahçe, %68,5 topla oynama yüzdesi yakaladı. Üç maç sonunda 1639 kez isbetli pas yapan sarı lacivertliler, 21 kez de rakip kaleyi tutturan şut çekti.

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1 - Bu sezon Süper Lig'de en fazla topa sahip olan (%68,5), isabetli pas yapan (1639), isabetli şut çeken (21), rakip ceza sahasında topla buluşan (93), net gol pozisyonuna giren (16), en yüksek pas yüzdesi (%87,1) ve gol beklentisi (9,83 xG) yakalayan takım Fenerbahçe. Değişim. pic.twitter.com/pL1j2PAO03 — OptaCan (@OptaCan) September 3, 2019

Sarı lacivertliler ayrıca en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (93), en fazla net gol pozisyonuna giren (16), en yüksek pas yüzdesi yakalayan (%87,1) ve gol beklentisi (9,83 xG) en yüksek takım olarak Süper Lig'in ilk 3 haftasına damga vurdu.