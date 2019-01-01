OPTA Analiz | Duran top kabusu altına döndü

A Milli Takımımız ve kulüplerimiz yıllar boyu duran toptan yediği gollerden çok çekti. Ancak artık biz de atabiliyoruz...

Andorra'yı Beşiktaş Park'ta konuk eden A Milli Futbol Takımımız, 89. dakika'da kullanılan korner atışında Ozan Tufan'ın kafa golüyle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Bu gol bir gerçeği de göz önüne serdi.

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5 - EURO 2020 elemelerinde en fazla kafa golü atan takım olan ’nin (5), rakip filelere gönderdiği son altı golün beşi duran top organizasyonlarından geldi (3 korner & 2 serbest vuruş). Cephane. — OptaCan (@OptaCan) September 7, 2019

Gerek ay yıldızlı ekibimiz gerek de Avrupa Kupalarında mücadele eden takımlarımız uzun yıllar boyunca kenardan gelen duran toplardan çok sıkıntı çekti. İyi futbol oynadığımız birçok mücadeleden yediğimiz duran top golleriyle mağlubiyetle veya beraberlikle ayrıldık. Ancak Türkiye öyle bir istatistiğe imza attı ki artık duran top organizasyonlarını biz de olumlu sonuçlandırabiliyoruz.

OPTA istatistiklerine göre; Türkiye, Elemelerinin en fazla kafa golü atan takımı. Ay yıldızlılar ayrıca rakip filelere gönderdiği son 6 golün beşini de duran top organizasyonlarından buldu.