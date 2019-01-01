OPTA Analiz | Douglas Beşiktaş'a ne kadar faydalı olur?

Siyah beyazlıların renklerine bağlayacağı Douglas'ın geçtiğimiz sezonki istatistiklerini OPTA çıkardı.

Tyler Boyd'u transfer ederek suskunluğunu bozan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 'da forma giyen Douglas ile söz kesti. OPTA, Brezilyalı sağ bekin istatistiklerini çıkardı.

1 - Süper Lig'in 2018/19 sezonunda en fazla asist yapan (7), şut pası (42) ve çalım (81) atan, ikili mücadele (280) ve sahipsiz top (215) kazanan savunma oyuncusu Douglas'tı. Dedikodu. pic.twitter.com/4eds4uC6Q5 — OptaCan (@OptaCan) June 25, 2019

Hücuma veridği katkıyla ön plana çıkan Douglas'ın istatistikleri göz kamaştırıyor. Brezilyalı oyuncu en fazla asist yapan, şut pası veren ve çalım yapan defans oyuncusu olarak parladı.

Douglas ayrıca defansif olarak da geçtiğimiz sezon Sivasspor'a önemli katkı yaptı. Deneyimli sağ bek en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla sahipsiz top alan defans oyuncusu olarak göz önüne çıktı.