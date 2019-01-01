OPTA Analiz | Douglas Beşiktaş'a ne kadar faydalı olur?
Tyler Boyd'u transfer ederek suskunluğunu bozan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas ile söz kesti. OPTA, Brezilyalı sağ bekin istatistiklerini çıkardı.
1 - Süper Lig'in 2018/19 sezonunda en fazla asist yapan (7), şut pası (42) ve çalım (81) atan, ikili mücadele (280) ve sahipsiz top (215) kazanan savunma oyuncusu Douglas'tı. Dedikodu. pic.twitter.com/4eds4uC6Q5— OptaCan (@OptaCan) June 25, 2019
Hücuma veridği katkıyla ön plana çıkan Douglas'ın istatistikleri göz kamaştırıyor. Brezilyalı oyuncu en fazla asist yapan, şut pası veren ve çalım yapan defans oyuncusu olarak parladı.
Douglas ayrıca defansif olarak da geçtiğimiz sezon Sivasspor'a önemli katkı yaptı. Deneyimli sağ bek en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla sahipsiz top alan defans oyuncusu olarak göz önüne çıktı.