OPTA ANALİZ | Dorukhan Toköz'ün performansı Serie A'ya yeter mi?

Geçtiğimi sezon yaptığı çıkışla Beşiktaş'ın değişilmezi olan Dorukhan Toköz, transferin gözde ismi oldu. OPTA genç oyuncuyu analiz etti.

Beşiktaş'ta formayı aldığı günden bu yana bırakmayan ve takımın as oyuncularından biri olan Dorukhan Toköz, Milli Takımı'na kadar yükselerek 2019'un en iyi çıkış yapan oyuncuları arasında ilk sıralarda yer aldı. 23 yaşındaki oyuncu bu performansıyla transfer döneminde de adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle kulüplerinin radarına giren Dorukhan'la , , gibi kulüpler ilgileniyor. OPTA, Dorukhan'ın geçtiğimiz sezonki performansını masaya yatırdı.

1 - Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün 2018/19 sezonundaki Süper Lig performansı. İtalya? pic.twitter.com/oeRl0P1yrW — OptaCan (@OptaCan) 3 Temmuz 2019

Süper Lig'de 20 maçta sahne alan Dorukhan, 3 gol ve 4 asistle oynadı. Hiç şüphesiz ki sezon başından bu yana kesintisiz oynasaydı bu rakamlar en az 1-2 sayı artacaktı ki Dorukhan gibi orta sahada mücadelesiyle öne çıkan bi oyuncu için gayet iyi rakamlar.

Genç oyuncu girdiği ikili mücadelelerin de yarısından fazlasını kazanmayı başardı. Dorukhan ikili mücadeleler sonrası % 53,5 ortalamayla ayakta kalmayı bildi. Ayrıca 11 sahipsiz topu da kazanarak takımının topa sahip olmaını sağladı.

Dorukhan'ın isabetli pas oranı ise %76,9 olarak kayıtlara geçti.

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Şenol Güneş'in gelmesiyle Türkiye Milli Takımı'nda da kendine yer bulan Dorukhan, 5 kez ay yıldızlı formayı giyerken 1 gol kaydetti.