OPTA Analiz | Defansta N'Sakala, hücumda Caner

Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin iki yeni transferi N'Sakala ile Caner Erkin, farklı oyun yapılarıyla istatistiklerde zirvede yer alıyor.

Transferin hızlı takımı , Beşiktaş ile sözleşmesi biten Caner Erkin'i kadrosuna katarken siyah-beyazlılar ise Caner'in boşluğunu 'dan Fabrice N'Sakala ile doldurdu.

İki isim de istatistiklerde zirvede bulunuyor. N'Sakala defansif özelikleriyle rakiplerine geçit vermezken Caner Erkin ise hücumdaki etkili oyunuyla meslektaşlarını endişelendirmeyi başarıyor.

Fabrice N'Sakala Caner Erkin Takım Alanyaspor Beşiktaş Maç 29 30 Gol 0 3 Asist 4 10 Topla buluşma 1797 2388 Pas % 77,8 77,6 İsabetli orta 23 75 Orta % 32,4 24,6 Akan oyunda isabetli orta 23 33 Akan oyunda orta % 32,4 19,2 Şut pası 30 68 Net pozisyon hazırlama 1 11 Kazandığı ikili mücadele 210 90 İkili mücadele % 63,4 43,3 Kaptığı top 49 22 Top kapma % 62 62,9 Pas arası 37 38 Sahipsiz top kazanma 209 162 Başarılı çalım 46 15 Çalım % 70,8 45,5 Asist beklentisi (xA) 3,35 7,46

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en fazla ikili mücadele kazanan sol bek N'Sakala'ydı. Demokratik Kongolu oyuncu 209 sahipsiz top kazanarak bu alanda da Süper Lig'in en yüksek sayısına ulaşan sol bek oldu. Ayrıca N'Sakala'dan attığı 46 çalımla sol bekler arasında lider durumda bulunuyor.

Daha fazla takım

2013/14 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, kariyerinin en yüksek asist sayısına ulaşmıştı. Caner, geçtiğimiz sezon da 1 asiste imza atarak hem kişisel rekorunu egale etti, hem de en çok asist yapan sol bek oldu. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca 2019/20 sezonunda en fazla şut pası veren (68) ve net gol pozisyonu hazırlayan (11) savunma oyuncusu olarak dikkat çekti.