OPTA Analiz | Defansta N'Sakala, hücumda Caner
Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Caner Erkin'i kadrosuna katarken siyah-beyazlılar ise Caner'in boşluğunu Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile doldurdu.
İki isim de istatistiklerde zirvede bulunuyor. N'Sakala defansif özelikleriyle rakiplerine geçit vermezken Caner Erkin ise hücumdaki etkili oyunuyla meslektaşlarını endişelendirmeyi başarıyor.
|Fabrice N'Sakala
|Caner Erkin
|Takım
|Alanyaspor
|Beşiktaş
|Maç
|29
|30
|Gol
|0
|3
|Asist
|4
|10
|Topla buluşma
|1797
|2388
|Pas %
|77,8
|77,6
|İsabetli orta
|23
|75
|Orta %
|32,4
|24,6
|Akan oyunda isabetli orta
|23
|33
|Akan oyunda orta %
|32,4
|19,2
|Şut pası
|30
|68
|Net pozisyon hazırlama
|1
|11
|Kazandığı ikili mücadele
|210
|90
|İkili mücadele %
|63,4
|43,3
|Kaptığı top
|49
|22
|Top kapma %
|62
|62,9
|Pas arası
|37
|38
|Sahipsiz top kazanma
|209
|162
|Başarılı çalım
|46
|15
|Çalım %
|70,8
|45,5
|Asist beklentisi (xA)
|3,35
|7,46
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon en fazla ikili mücadele kazanan sol bek N'Sakala'ydı. Demokratik Kongolu oyuncu 209 sahipsiz top kazanarak bu alanda da Süper Lig'in en yüksek sayısına ulaşan sol bek oldu. Ayrıca N'Sakala'dan attığı 46 çalımla sol bekler arasında lider durumda bulunuyor.
2013/14 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, kariyerinin en yüksek asist sayısına ulaşmıştı. Caner, geçtiğimiz sezon da 1 asiste imza atarak hem kişisel rekorunu egale etti, hem de en çok asist yapan sol bek oldu. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca 2019/20 sezonunda en fazla şut pası veren (68) ve net gol pozisyonu hazırlayan (11) savunma oyuncusu olarak dikkat çekti.