OPTA Analiz | Defansın bel kemiği Merih Demiral

Merih Demiral'ın Euro 2020 Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performans OPTA istatistiklerine de yansıdı.

'ye katılmayı başaran A Milli Takım'ın elemelerde en fazla göze batan isimlerinden biri de Merih Demiral'dı. OPTA, 'lu oyuncunun performansını değerlendirdi.

1 - Euro 2020 eleme gruplarında formasıyla en fazla ikili mücadele (64), hava topu (40) ve sahipsiz top (58) kazanan, isabetli pas atan (660), pas arası (13) ve uzaklaştırma (46) yapan oyuncu Merih Demiral. BelKemiği. pic.twitter.com/4GfZ9jypoa — OptaCan (@OptaCan) November 18, 2019

Türkiye'nin elemelerde oynadığı maçların tamamında ilk 11'de yer alan Merih, son oynanan Andorra mücadelesi hariç hepsinde 90 dakika sahada kaldı.

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Hırslı karakterini sahaya da yansıtan 21 yaşındaki oyuncu Millilerin en fazla ikili mücadele (64), hava topu (40) ve sahipsiz top (58) kazanan ismi oldu.

Merih ayrıca, milli takımın en fazla isabetli pas atan (660) ve en fazla pas arası (13) yapan ismiydi.

Defansın adeta bel kemiği olan genç yıldız, yaptığı 46 uzaklaştırmayla da defansa nefes aldırmayı başardı.