OPTA Analiz | Çaykur Rizespor'un farkı

Bu sezonun parmak ısırtan takımlarından olan Çaykur Rizespor, disiplinli futboluyla bu sezon hiç geriye düşmedi.

Teknik direktör Okan Buruk ile yollarını ayıran ve golcüsü Vedat Muriqi'i de 'ye kaptıran Çaykur Rizespor, buna karşın İsmail Kartal yönetiminde de parmak ısırtan bir performans sergilemeye devam ediyor.

İlk 4 maç sonunda 8 puan toplayan Karadeniz ekibi, ilk iki maçta ve 'u devirirken Beşiktaş ve ile berabere kaldı.

0 - Süper Lig'in ilk dört haftasında oynanan maçlarda skor olarak geri düşmeyen tek takım @CRizesporAS. Vakur. pic.twitter.com/gIKnzdAvlt — OptaCan (@OptaCan) September 20, 2019

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Çaykur Rizespor'u diğer takımlardan ayıran istatistik ise henüz hiçbir maçta geriye düşmüş olmaması.

Bu süreçte sadece 4 gol atan mavi yeşilliler, kalesinde 2 gol gördü.

Teknik direktör Kartal, daha önce verdiği bir röportajda, "Eksiklerimiz olmasına rağmen oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı, hikayelerimizi, stratejilerimizi rakibe göre oyuncularımıza anlatıyoruz. Sürekli bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taktiksel ve fiziksel anlamda yaptığımız analizler doğrultusunda herkese anlatıyoruz. Oyuncularıma buna sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.