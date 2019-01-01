OPTA Analiz | Bireysel hatada Fenerbahçe Avrupa birincisi

Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de yenilen gol yine bireysel hatadan geldi. Avrupa'da en çok bireysel hatayı da sarı lacivertliler yapıyor.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 'a konuk olurken sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı bildi. Sarı lacivertlilerde gümdem 3 puanın sevinc olduğu kadar yine bireysel hatadan yenen gol. OPTA'nın Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig verilerine göre de Kanarya geride kalan haftalarda en fazla bireysel hata yapan ekip konumunda.

6 - Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gole sebep olan hata yapan takımlar:



Fenerbahçe - 6

Lecce - 4

Sheffield United - 4

Angers - 4



Sıkıntı. pic.twitter.com/WxcL4jahf3 — OptaCan (@OptaCan) October 21, 2019

Fenerbahçe Süper Lig'de geride kalan 8 haftada kalesinde 8 gol görürken bunların 6'sını bireysel hatalardan yedi. Sarı lacivertlileri bu alanda takip edener, 'da Lecce (4) Premier Lig'de Sheffield United (4) ve 'de Angers (4).

Ersun Yanal: Çözmemiz gereken bir sorun

Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Ersun Yanal da bu sorunu işaret etti. Deneyimli teknik adam oyuncuların performansı yükseldikçe hataların da azalacağını belirtti:

"Bu sezon bireysel hatadan yediğimiz 7. golümüz. Önemli olan deplasman ve bundan sonra oynayacağımız lig deplasmanları oldukça zorlu geçecek. Her takım için zorlu geçecek. Artık takımlar hem oyun disipliniyle hem de sistemleriyle oldukça dirençli ve karşılık veren takımlar oldu. Biz ideal oyuncularımızın takıma kazandırılıp onların ideal performanslarını yükseltmekle uğraşıyoruz. Bu sene maalesef bir mazeretimiz yok ama şu anda çözmemiz gereken sorunlar bunlar. Oyuncuların performansları arttığında çok daha kolaya dönüşecek."