OPTA ANALİZ | Beşiktaş'ın geleceği 'Quaresma'sız daha mı parlak?

OPTA, Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini açıklayan ve kadro dışı bırakılan Quaresma'nın Beşiktaş kariyerini analiz etti.

Günün erken saatlerinde Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma, Instagram hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada "Başkanın beni artık takımda istemediği tarafıma iletildi. Şu anda bu konuyu çözüme kavuşturmaya çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyerek geleceğim hakkındaki kararımı açıklayacağım. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Quaresma'nın ardından Beşiktaş da resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Quaresma'nın takımda düşünülmediğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncularımızdan Ricardo Quaresma ile bugün yapılan toplantı sonucu kendisine yeni sezonda takım kadromuzda olmayacağı bilgisi verilmiştir. Oyuncuya 2019-2020 sezonu transfer dönemi bitimine kadar takım bulabilmesi için izin verilmiştir.



Bu süreçte takım bulamaması durumunda da oyuncu sezonun geri kalanında takımdan ayrı bireysel çalışmaya devam edecektir."

Gelişmelerin ardından OPTA, Ricardo Quaresma'nın siyah beyazlı ekiple olan serüvenini mercek altına aldı.

1 - 2015/16 sezonundan bu yana Ricardo Quaresma'nın oynadığı ve oynamadığı Süper Lig maçlarında Beşiktaş'ın performansı. Bildiri. pic.twitter.com/Ys8VykvNXh — OptaCan (@OptaCan) August 24, 2019

Beşiktaş 2015-16 sezonundan bu yana Quaresma'nın sahada olduğu 108 maçta 66 galibiyet alırken, Portekizli oyuncunun olmadığı 30 karşılaşmada 23 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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Siyah beyazlı ekip Quaresmasız çıktığı maçlarda %76,7'lik galibiyet oranına sahip. bu oran 35 yaşındaki oyuncunun forma giydiği maçlardaki %61,1'lik orana göre çok daha fazla.

Kara Kartal, maç başına attığı gol sayısı (2,6 / 2,0) ve puan ortalaması (2,4 / 2,1) istatistikleri açısından da Quaresma'nın olmadığı maçlarda daha iyi durumda bulunuyor.