OPTA Analiz | Avrupa'nın en cömert takımı Fenerbahçe

Neredeyse her maç 3 net gol pozisyonunu harcayan Fenerbahçe, bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde bulunuyor.

Süper Lig'de 10. hafta geride kalırken topladığı 17 puanla 4. sırada yer alıyor. Hücum organizasyonu istatistiklerinde her zaman ilk sırada yer alan sarı lacivertliler buna karşın son olarak deplasmanından eli boş dönerek liderlik fırsatını tepmişti. OPTA'nın hazırladığı istatistiklerde Kanarya, 'nin ve Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında fırsatları en cömertçe harcayan kulüp konumunda.

29 - Bu sezon Süper Lig'de en fazla net gol pozisyonu kaçıran takımlar:



Fenerbahçe - 29

- 18

- 16



Fırsat. pic.twitter.com/CzLQbaxjo0 — OptaCan (@OptaCan) November 4, 2019

10 hafta sonunda Fenerbahçe Süper Lig'de bulduğu net gol pozisyonlarının 29'unu harcadı. Sarı lacivertliler bir bakıma maç başına 3 net gol pozisyonunu filelerle buluşturamıyor. Fenerbahçe'yi takip eden takımlar ise Yeni Malatyaspor ile Göztepe.

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Kanarya bu cömertlikte Avrupa'da da başı çekiyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'in baz alındığı sıralamada Fenerbahçe en çok pozisyona giren takımlar arasında 4. sırada. Ancak bu pozisyonları gole çevirmede de en düşük yüzdeye sahip.

Net pozisyonu gole çevirme oranında Fenerbahçe %27.5 oranı yakayarak kendine son sırada yer bulurken hem pozisyona giren hem de atan konumda olan ,%42.6 oranına sahip.