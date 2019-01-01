OPTA Analiz | Andone ve Emre Mor fark yarattı

Andone ve Emre Mor bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda ilk 11'de şans buldu. İki oyuncu futbollarıyla maçı değiştiren isimlerdi.

Süper Lig'in 8. haftasında 'u 3-2 yenerken sahada iki oyuncu dikkat çekti: Florin Andone ve Emre Mor. OPTA istatistikleri de iki oyuncunun farkını ortaya koydu.

İlk kez Türk Telekom Stadı'nda sarı kırmızılı taraftarın önüne çıkan Andone, attığı 2 golle geceyi aydınlatan isimdi.

1 - Galatasaray'ın Rumen forveti Florin Andone'nin Sivasspor maçındaki performansı:



RCS topla buluşma: 9

Şut: 3/6

Gol beklentisi (xG): 1.88

Gol: 2



Net. pic.twitter.com/1IYOldSJXQ — OptaCan (@OptaCan) October 18, 2019

Rumen golcü rakip kaleyi 6 kez tehdit eden şut çekerken bunların 3'ünde çerçeveyi buldu. Attığı ilk golü de ceza sahası dışından kaydeden Andone, 1.88'lik xG verisine ulaşırken rakip ceza sahasında da 9 kez topla buluştu.

İkinci yarıda sıkıntı yaşasa da özellikle ilk 60 dakikada taraftarına farklı bir futbol izlettiren sarı kızmılılar sezonun en iyi istatiksel rakamlarına da ulaştı. Galatasaray bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) ve gol beklentisi yakaladığı (3.32 xG) Süper Lig maçını oynadı.

9 - 2018/19 sezonunun başından bu yana bir Süper Lig maçında en fazla başarılı çalım atan oyuncu Emre Mor oldu (9 vs Sivasspor). Kıvrak. pic.twitter.com/jZ39S7llNy — OptaCan (@OptaCan) October 18, 2019

Aslan'da ayrıca Emre Mor'un da etkinliği gözden kaçmadı. 'dan kiralanan genç oyuncu, Sivasspor karşısında rakiplerini 9 kez çalımlamayı başararak yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.