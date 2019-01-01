OPTA Analiz | Andone ve Emre Mor fark yarattı
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Sivasspor'u 3-2 yenerken sahada iki oyuncu dikkat çekti: Florin Andone ve Emre Mor. OPTA istatistikleri de iki oyuncunun farkını ortaya koydu.
İlk kez Türk Telekom Stadı'nda sarı kırmızılı taraftarın önüne çıkan Andone, attığı 2 golle geceyi aydınlatan isimdi.
1 - Galatasaray'ın Rumen forveti Florin Andone'nin Sivasspor maçındaki performansı:— OptaCan (@OptaCan) October 18, 2019
RCS topla buluşma: 9
Şut: 3/6
Gol beklentisi (xG): 1.88
Gol: 2
Net. pic.twitter.com/1IYOldSJXQ
Rumen golcü rakip kaleyi 6 kez tehdit eden şut çekerken bunların 3'ünde çerçeveyi buldu. Attığı ilk golü de ceza sahası dışından kaydeden Andone, 1.88'lik xG verisine ulaşırken rakip ceza sahasında da 9 kez topla buluştu.
İkinci yarıda sıkıntı yaşasa da özellikle ilk 60 dakikada taraftarına farklı bir futbol izlettiren sarı kızmılılar sezonun en iyi istatiksel rakamlarına da ulaştı. Galatasaray bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (537), ikili mücadele kazandığı (78), net gol pozisyonuna girdiği (4) ve gol beklentisi yakaladığı (3.32 xG) Süper Lig maçını oynadı.
9 - 2018/19 sezonunun başından bu yana bir Süper Lig maçında en fazla başarılı çalım atan oyuncu Emre Mor oldu (9 vs Sivasspor). Kıvrak. pic.twitter.com/jZ39S7llNy— OptaCan (@OptaCan) October 18, 2019
Aslan'da ayrıca Emre Mor'un da etkinliği gözden kaçmadı. Celta Vigo'dan kiralanan genç oyuncu, Sivasspor karşısında rakiplerini 9 kez çalımlamayı başararak yeteneğini bir kez daha ortaya koydu.