OPTA Analiz | Almanlar'ın en iyisi Karius

Beşiktaş'ın eldiveni Loris Karius, Alman kaleciler arasında kalesini en fazla gole kapatan isim oldu.

Geçtiğmiz sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla eleştirilerin hedefi haline gelen Loris Karius, bu sezon bambaşka bir sezon geçiriyor.

Başarılı eldivenin gözle görülür artan performansı OPTA istatistiklerine de yansıdı.

5 - Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen Alman kaleciler arasında kalesini en fazla maçta gole kapatan isim Loris Karius. 👐. pic.twitter.com/GHG8NmpzNp — OptaCan (@OptaCan) November 13, 2019

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Süper Lig'de ve Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen Alman kaleciler baz alındığında kalesinde en başarılı isim Loris Karius olarak göze çarpıyor. 26 yaşındaki kaleci, sahaya çıktığı 10 Süper Lig maçında 5 kez kalesini gole kapatmayı bildi.

Milli Takımına seçilen kaleciler Manuel Neuer ve Marc-Andre ter Stegen 3'er kez kalelerini gole kapatırken Bernd Leno da sadece 2 maçta gol yemedi.

Karius ayrıca yediği 10 golle milli takımda bulunan kaleciler arasında en az gol yiyen eldiven. Beşiktaş bu süreçte 10 kez kalesinde gol görürken Neuer 16, Ter Stegen 15 ve Leno da 17 gol yedi.