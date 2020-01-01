OPTA Analiz | Alexander Sörloth vs. Vedat Muriqi karşılaştırması

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında gözler Sörloth ve Mutiqi'de olacak. İşte OPTA farkıyla iki golcünün kıyaslaması.

ile arasında oynanacak dev maçta gözler iki oyuncuda olacak; Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi.

Trabzonspor'un Norveçli forveti bu sezon attığı 15 golle krallık yarışında da ilk sırada bulunuyor. Sarı lacivertlilerin Kosovalı forveti ise Sörloth'u attığı 12 golle takip ediyor.

İki oyuncu da fiziksel olarak birbirine benzer özellikte olsa da sahada daha farklı roller alabiliyor. OPTA istatistikleriyle her iki oyuncuyu da mercek altına aldık;

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Sörloth yerden, Muriqi havadan

Sezonun ilk yarısında daha çok geniş alanda oynayan Trabzonspor, Sörloth'u ceza sahası çevresinde topla buluşturdu. Topla yerden oynamayı da seven Norveçli oyuncu 32 kez rakiplerini çalımlamayı başardı. Çalım yüzdesi ise %48,5. Vedat Muriqi'nin çalım yüzdesi %62,1 ancak Kosovalı oyuncu yalnızca 18 çalım attı. Yani Sörloth'un neredeyse yarısı kadar. Buradan Muriqi'nin topla çok fazla kat etmediğini, çalım atmak yerine pas tercihlerini kullandığını görüyoruz.

Süper Lig'in en çok hava topu kazanan oyuncusu olan Muriqi, 83 hava topu kanarak %51,6 ortalama tutturdu. Ancak Kosovalı forvetin kafa vuruşuyla sadece 1 gol attığını belirtelim. 1,95 m boyundaki Sötloth'un ise hava toplarının %51,9'unu kaybetmesi dikkat çekiyor. Ancak 6 kez kafa vuruşuyla gol buldu.

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Hakimiyet Muriqi'te, golcülük Sörloth'ta

Vedat Muriqi'nin ligde lider olduğu dört istatistikten ikisi rakip ceza sahasında topla buluşması ve şut sayısı. Kosovalı oyuncu sezon boyunca 127 kez ceza sahasında topla buluştu, 69 kez de kaleye şut çekti. Sörloth 107 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken 59 şut çekti. Sörloth'un yakaladığı pozisyonları gole çevirmede daha iyi olduğunu görüyoruz. Norveçli oyuncu şut başına gole çevirmede %31,9 oranıyla lig lideri.

Ancak her iki oyuncunun da xG oranına baktığımızda attıkları gol sayısını yakaladığını görüyoruz: (Muriqi xG: 12.9, Gol: 12 / Sörloth xG: 14.4, Gol: 15)