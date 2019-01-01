OPTA Analiz | Alexander Sörloth kendine hayran bıraktı

Sörloth, Kasımpaşa karşısında istatistikleriyle ön plana çıkarken hem fiziksel hem de teknik olarak hazır olduğunu ispatladı.

, deplasmanından 1 puanla döndü ancak yeni golcüsü Alexander Sörloth'un performansıyla mutlu oldu. Maçın açılış golünü atan Norveçli golcü, diğer istatistikleriyle de öne çıktı.

1 - @Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth'un Kasımpaşa maçındaki performansı:



Şut: 7

Gol: 1

Kazandığı ikili mücadele: 15

Başarılı çalım: 6



Selam. pic.twitter.com/6eLJsCxy5g — OptaCan (@OptaCan) August 18, 2019

Maç boyu etkili bir futbol oynayan Sörloth, çektiği 7 şutla sık sık Kasımpaşa kalesini rahatsız etti. Norveçli oyuncu bu şutların ancak birisinde kaleyi tutturdu ve gol sevinci yaşadı.

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23 yaşındaki oyuncunun en iyi istatistiği ise rakibiyle girdiği ikili mücadelelerden galip çıkması oldu. Sörloth 15 ikili mücadele kazanarak Sosa ile sahanın en fazla ayakta kalan ismi oldu.

Sörloth ayrıca attığı 6 çalımla da hem fiziksel hem de teknik olarak ne kadar etkili olabileceğini gösterdi.