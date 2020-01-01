OPTA | Alexander Sörloth dünya yıldızlarıyla yarışıyor
Süper Lig'de zirvenin önemli adaylarından biri olan Trabzonspor, Fenerbahçe'yi de mağlup ederek üst sıralara tutunmayı başardı. Bir maçı eksik olan bordo mavili ekip, 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Sivasspor'un üç puan gerisinde yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı son altı maçın beşinde galip gelen Karadeniz temsilcisinin başarısındaki en büyük pay sahibi ise Alexander Sörloth oldu. Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan transfer edilen Norveçli golcü, bordo mavili formayla çıktığı 30 resmi maçta 19 gol atarken 6 da asist yaptı.
1 - Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla maçta gol atan oyuncular ve gol sayıları. Pelerin. pic.twitter.com/gir9Qi5IJc— OptaCan (@OptaCan) February 3, 2020
OPTA'nın verilerine göre bu sezon Trabzonspor formasıyla 13 lig maçında rakip filelere toplam 16 gol yollayan Sörloth, Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Immobile, Lewandowski ve Ronaldo'nun arkasından en fazla maçta gol atan dördüncü oyuncu oldu.
24 yaşındaki golcü futbolcu başta Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere toplam 12 Süper Lig takımının ağlarını sarsmayı başarırken Yeni Malatyaspor, Sivasspor, Göztepe, Alanyaspor ve Denizlispor maçlarında gol atmayı başaramadı.