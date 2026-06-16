Operazione Nostalgia, ON Sport oluyor: Caffeina, holdingdeki rolünü güçlendiriyor; Max Tonetto yeni ortak oluyor

Operazione Nostalgia, Max Tonetto’nun T Max şirketinin katılımı ve diğer azınlık ortakların ayrılmasıyla yeni bir şirket yapısı altında ON Sport olarak yeniden şekilleniyor. Max Tonetto, böylece 2019 yılında şirkete katılan Caffeina’nın yanı sıra Andrea Bini’ye ortak olarak katılıyor.





"Yeni grup ve yeni yapı, Ocak 2024'te Operazione Nostalgia'nın Tek Yetkili Yöneticisi olarak atanmamla birlikte başlattığım yeniden yapılanma sürecinin doruk noktasıdır. 2023 sonuna kadar faaliyet gösteren tüm eski ortakların desteği ve işbirliği sayesinde, ON'u gerçek bağlar ve samimi duygular yaratma konusunda giderek daha önemli bir konuma getirmek için odaklanarak çalışabildim. Max Tonetto’nun katılımı ve Caffeina’nın yenilenen güveni, uzun süredir üzerinde çalıştığımız sayısız projeyle ON’u İtalya’da ve yurtdışında daha da ileriye taşımamızı sağlayacak enerji kaynağıdır,” diyor ON Sport Kurucusu ve CEO’su Andrea Bini.





Yeni çalışma grubunun son başarıları arasında, Serie A Ligi ile işbirliği içinde Parma’da düzenlenen ON Buluşmaları ile Gianni Infantino’nun katılımı ve FIFA’nın himayesinde Vicenza ve Reggio Calabria’da gerçekleştirilen buluşmalar yer alıyor.





Ayrıca, 28 Mart’ta Roma’da düzenlenen ilk kapalı salon etkinliği de büyük bir yenilik oldu: Palazzo dello Sport sahnesinde İtalya, Avrupa ve Dünyanın Geri Kalanı oyuncu seçkileri sahaya çıktı; Francesco Totti, Javier Zanetti ve Zvonimir Boban’ın kaptanlıklarını yaptığı 25’ten fazla futbol efsanesinin yer aldığı üçlü turnuvada mücadele eden bu takımlar, 10.000’den fazla seyirci önünde oynadı ve tesisin biletleri tamamen tükendi. Bu etkinlik, yeni şirket yapısının ilk stratejik adımıdır. Şirket, 90’lı yıllar ve 2000’lerin başındaki İtalyan futboluna duyulan tutkunun sınır tanımadığı yurtdışına da bu formatı taşımayı hedefleyen, ölçeklenebilir bir uluslararası yol haritasını hayata geçirmek için şimdiden çalışmaya başlamıştır.





ON Sport’un dört birimi

ON Sport, her biri tanımlanmış ve birbiriyle uyumlu bir faaliyet alanına sahip dört bölümden oluşan bir holdingdir.





Sosyal medya aracılığıyla toplulukla iletişimi yöneten ON Media, yeni bir web sitesi hayata geçirecek. Bir uygulama piyasaya sürülecek ve bir podcast yayına başlayacak.

ON Events, Mart 2026’da Roma’daki Palazzo dello Sport’ta yapılacak ilk kapalı salon maçı da dahil olmak üzere, yedi İtalyan şehrindeki stadyumlara 140.000’den fazla seyirciyi çeken etkinlikleri düzenliyor.

ON Football Club, amatör bir ligden başlayacak bir futbol takımıdır; taraftarları doğrudan sürece dahil edecek bir modelle çalışacak ve macerasına Temmuz 2027’den itibaren başlayacaktır.

ON Legends, markalarla birlikte gerçekleştirilecek aktivasyon ve ortak pazarlama faaliyetleri için spor yeteneklerini ve efsanelerini yönetiyor.

2012 yılında kurulan ve Parma, Milano ve Roma’da 230’dan fazla profesyonele sahip kreatif şirket Caffeina’nın gruba katılmasıyla, strateji, tasarım ve entegre iletişim alanlarındaki uzmanlık ve lider markalara benzersiz marka deneyimleri sunma kapasitesi gruba kazandırılmıştır.





"ON, İtalya Milli Takımı’ndan sonra İtalya’da potansiyel olarak en çok taraftara sahip takımdır. Kuruluşundan bu yana ON, spor ve futbolun değerlerine duyulan sevgiyi korumak ve beslemek için çalışmaktadır. İnsanlar bunu fark ediyor ve ON onlara değer kattığı her seferinde katılımları ve tutkularıyla bize destek oluyorlar. Bu değerin ardında yatan başarı, Andrea Bini’ye ve onun yıllar boyunca sürdürdüğü vizyona aittir. ON bugün, Lego, Adidas, Frecciarossa, Roadhouse gibi markalar için, bizi takip eden milyonlarca İtalyanla kalıcı duygular ve bağlar kurmak üzere güvenilir bir ortaktır. Bu nedenle sadece Andrea’ya değil, son 12 ayda ON’u geliştiren ekibe de alkış tutulmalıdır: Nives Aurino, Gianfranco Pastore, Veronica Bon ve Nicole Tonetto, olağanüstü başarılar elde edebilen bir ekibi yönetiyorlar,” diyor Caffeina’nın Kurucusu ve Yönetici Ortağı ve ON Sport Ortağı Tiziano Tassi.





Max Tonetto, ON Sport projesine, Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde profesyonel kariyeri boyunca 500’ün üzerinde maça çıkarak edindiği deneyimin yanı sıra, spor alanında geliştirdiği girişimcilik becerilerini de katıyor. Operazione Nostalgia’nın yolculuğunu en başından beri desteklemesinde de bu becerileri kullanıyor.





“Sporun değerlerine son derece inanıyorum ve futbolun besleyebildiği halk duygusunu olağanüstü bir değer olarak görüyorum. Bu nedenle Operazione Nostalgia projesinden çok etkilendim ve başından beri katkıda bulunmaya çalıştım. Andrea ile olan bağımız, bu doğal bağlantıdan, yani salt ekonomik değerlerden ziyade duygusal değerlere odaklanarak iş kurma çabasından doğuyor. Bundan doğan başarı, izlediğimiz yolun doğru olduğunu gösteriyor; ancak bu yolculuk, 10 yıldan fazla bir süre önce başlamış olsa da, daha yeni başlıyor. Ortaya çıkan genel vizyon, sadece taraftar kitlesini genişletmekle kalmadı, aynı zamanda son yıllarda ulusal ve uluslararası ölçekte başarıya katkıda bulunan çalışma ekibini de büyüttü. “Duyguları ve işi bir arada sürdürebilen, alanı daha da iddialı bir projeye genişleten profesyonel bir ekip. ON Sport’un gelişimi de bu bakış açısı çerçevesinde şekilleniyor,” diyor T Max Kurucusu ve ON Sport Ortağı Max Tonetto.





ON Sport’a güvenen markalar arasında Lego, Adidas, Frecciarossa, Roadhouse, Dole, SumUp, Ceres, eToro, Colussi, Borotalco, Esselunga ve Fútbol Emotion yer alıyor.