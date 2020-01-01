Onyekuru'dan Galatasaray'a iyi haber
Yorum()
Vedat Yangın
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.
İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.
Galatasaray, 14 Mart Cumartesi günü yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.