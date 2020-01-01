Süper Lig

Onyekuru'dan Galatasaray'a iyi haber

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Vedat Yangın
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı aktarıldı.

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İdmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı ifade edildi.

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    Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, takımla çalışmalarda yer alırken, Adem Büyük'ün tedavisine devam edildiği vurgulandı.

    Galatasaray, 14 Mart Cumartesi günü yapacağı antrenmanla derbinin hazırlıklarını tamamlayacak.

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