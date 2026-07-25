Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, orta saha bölgesindeki yeni bir oyuncu ihtiyacı doğrultusunda, mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği yeni bir Nijeryalı oyuncuyu ilgilendiği isimler listesine ekledi.

Al-Ittihad, mevcut yaz transfer döneminde Belçika ekibi Club Brugge'ün Nijeryalı oyuncusu Raphael Onyedika ile anlaşmak için kulüple müzakerelere girmişti; ancak transferi Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a kaptırmaya yakın hale geldi.

Türk gazetesi "Fanatik"e göre Al-Ittihad, orta sahadaki boşluğu doldurmak için bir başka Nijeryalı oyuncuya, Beşiktaş'ın oyuncusu Wilfred Ndidi'ye göz dikti.

Gazete, Suudi kulübünün Nijeryalı orta saha oyuncusunun hizmetlerini almak için Türk kulübüne 12,5 milyon euro karşılığında bir teklif gönderdiğini açıkladı.

Bu gelişme, Al-Ittihad'ın geçen sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Brezilyalı Fabinho'nun yerine, defansif orta saha bölgesine yeni bir oyuncu araması sırasında yaşanıyor.

Al-Ittihad'ın adı bu bölgede birçok oyuncuyla anıldı; bunların en dikkat çekenleri Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Faslı Sofyan Amrabat ile Al-Ahly'nin yıldızı Mısırlı Marwan Attia'nın yanı sıra Onyedika ve Ndidi'ydi.

Ndidi, büyük bölümünü 2017 ile 2025 yılları arasında Leicester City'de geçirdiği dikkat çekici bir kariyere sahip; ardından geçen sezon forma giydiği Beşiktaş'a transfer oldu.

29 yaşındaki oyuncu, Türk takımıyla geçirdiği tek sezonda 31 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atıp 1 gol de asist yaptı.

Ndidi, Nijerya Milli Takımı içinde de özel bir öneme sahip; 2023 yılından bu yana kaptanlık pazubandını taşıyor ve 2015'te ilk kez katıldığından beri Nijerya ile 79 maça çıkarak bu maçlarda 1 gol atıp 5 asist yaptı.