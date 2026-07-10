Fas’ın “Atlas Aslanları” milli takımının, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa’ya 2-0 yenilerek elenmesinin ardından, Fas gazeteleri ve medya kuruluşları takımın performansını değerlendirmede ikiye bölündü; Çoğu yayın organı, milli takımın genel performansını ve turnuvadaki serüvenini övgüyle karşılarken, diğerleri ise oyuncuların maçtaki performansına sert eleştiriler yöneltti.

Fas milli takımı, turnuvadaki serüvenini çeyrek finalde noktaladı ve 2022 turnuvasındaki senaryoyu tekrarlayarak yine Fransa’ya elendi; ancak bu turnuvada Brezilya ile berabere kalarak ve sekizde finalde penaltı atışlarında Hollanda’yı eleyerek dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Buna rağmen Fas milli takımı, geçen turnuvada yarı finale yükselme başarısını tekrarlayamadı.

"Başları dik"

"Le Matin" gazetesi, Fas milli takımının turnuvadan "başını dik" bir şekilde ayrıldığını belirterek, bu turnuvadaki performansının, dünyanın en iyi takımları arasındaki yerini sağlamlaştırdığını vurguladı.

Gazete, Fas’ın sağlamlık, disiplin ve en güçlü takımlarla başa çıkma yeteneği ile karakterize edilen olağanüstü bir performansın ardından turnuvadan ayrıldığını yazdı ve bu başarının, 2022 Katar Dünya Kupası’nda elde edilenlerin sadece bir istisna değil, Fas futbolunun sürekli gelişim sürecinde bir aşama olduğunu teyit ettiğini ekledi.

Gazete, “Atlas Kaplanları”nın bugün dünyanın en önde gelen milli takımlarından biri haline geldiğine dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda da bu gelişimin devam edeceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

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"Büyük kapıdan çıktı"

"Le360 Sport" sitesi ise Fas milli takımının bu kez daha güçlü ve etkili bir Fransa milli takımıyla karşılaştığını ve Fransa'nın eleme biletini garantilemek için kritik anları iyi değerlendirdiğini belirtti.

Site, teknik direktör Muhammed Vehbi’nin oyuncularının turnuvadan “büyük bir başarıyla” ayrıldığını vurguladı ve çeyrek finale yükselen tek Arap ve Afrika takımı olan Fas’ın, şampiyonluk için en güçlü adaylardan birine karşı aldığı yenilgiden sonra utanacak hiçbir şeyi olmadığını belirtti.

Sitede ayrıca, bu turnuvanın olağanüstü bir neslin rüyasının sonu olduğu, ancak aynı zamanda Katar Dünya Kupası’ndan bu yana Fas futbolunun kaydettiği büyük sıçramayı da teyit ettiği belirtildi. Sitede, özellikle Fas’ın İspanya ve Portekiz ile ortaklaşa 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacağı göz önünde bulundurulduğunda, geleceğin hâlâ pek çok şey vaat ettiği vurgulandı.

İmkan farkına rağmen performansa övgü

Fas’ın “Al-Akhbar” gazetesi ise, Fransız milli takımının üstünlüğünü kabul etmekle birlikte, Fas milli takımının Fransa karşısında sergilediği performansı onurlu ve rekabetçi olarak nitelendirdi.

Gazete, çeyrek finale yükselmenin Fas futbolu için yeni bir tarihi başarı olduğunu ve milli takımın uluslararası sahnede sürekli gelişimini yansıttığını vurguladı.

Sert eleştiriler

Buna karşılık, “Al-Masaa” gazetesi daha sert bir üslup benimsedi ve Fas milli takımının önceki maçlarda sergilediği seviyeden tamamen uzak bir performans gösterdiğini belirtti.

Gazete, milli takım kaptanı Achraf Hakimi’ye doğrudan eleştiriler yöneltti ve onun sağ kanatta her zamanki katkısını gösteremediğini, bireysel hataların ise hücum kurma girişimlerini boşa çıkardığını vurguladı.

Gazete, milli takımın maç boyunca üstün olduğu dönemleri değerlendiremediğini de ekleyerek, büyük takımlarla rekabet etmenin fırsatları değerlendirmeyi gerektirdiğini ve rakibe sadece ayak uydurup hücumda etkisiz kalmanın yeterli olmadığını vurguladı.

Gazete, değerlendirmesini Fas milli takımının cesaretten yoksun olduğunu belirterek sonlandırdı ve Fransa karşısında sergilediği performansı “hayalet bir takım”a benzetti; turnuvadan elenmesinin, bu ani gerilemeyle ilgili birçok soru işareti uyandırdığını vurguladı.