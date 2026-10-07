Lionel Messi'nin Arjantin ile oynadığı veda maçının ardından düzenlenen anma töreninde başlayan ışık ve insansız hava aracı gösterisi, o gecenin en utanç verici görüntülerinden birine neden oldu.

Messi, bu çarşamba sabahının erken saatlerinde Arjantin forması altında son maçını oynadı ve Benin'e karşı kazanılan farklı hazırlık maçı galibiyetine (3-0) katkıda bulundu; bir gol atıp iki gole de asist yaptı.

Monumental Stadı'ndaki 85 bin seyirci ve bizzat Leo da dahil olmak üzere herkesin gözleri gökyüzüne çevrilmişken, İspanyol AS gazetesinin aktardığına göre, havadan gösterilen ilk görüntü Arjantin Futbol Federasyonu'nun sponsorlarından birinin logosu ve adıydı.

Gazete, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) böylesine duygusal bir anda sergilediği bu ucuz ticari hilenin Messi'yi şaşkına çevirdiğini ve tribünlerden yuhalamaları esirgemeyen taraftarların öfkesini kabarttığını ekledi.

Gazete şöyle devam etti: "Arjantin Futbol Federasyonu, bu önemli günde bile, tek ve yegâne ilgi odağının Messi olduğu bir anma töreninin bir bölümünden kâr elde etme açgözlülüğünden vazgeçemedi."

Ve şunları ekledi: "Yaklaşık on saniye boyunca, Arjantin Futbol Federasyonu'na sponsor olan bir sigorta aracılık şirketinin logosu, ardından da adı belirdi. Bu reklamın olumsuz bir etkisi oldu; Arjantin, böyle bir anda Messi'nin imajının zedelenmesine büyük öfke duydu."

Hatta sigorta şirketinin sosyal medya hesabı, aldığı hakaret, şikâyet ve itiraz seli nedeniyle gönderilerine yapılan yorumları kapatmak zorunda kaldı; Arjantin Futbol Federasyonu da aynısını yaptı.















